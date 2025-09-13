Аргентина запретила "родовой туризм" гражданок РФ — что известно
Аргентина запретила "родовой туризм" гражданок РФ — что известно

беременная
Источник:  online.ua

Власти Аргентины внесли изменения в миграционную политику, чтобы прекратить практику так называемого родового туризма со стороны гражданок России.

Главные тезисы

  • Власти Аргентины внесли изменения в миграционную политику для прекращения родового туризма со стороны гражданок России.
  • Иностранцам, желающим получить аргентинское гражданство, теперь требуется подтверждение постоянного места жительства и проживания в стране не менее двух лет.
  • Более 3700 граждан РФ получили вид на жительство в Аргентине в 2023 году, но более 75% из них покинули страну.

Аргентина положила конец "родовому туризму" россиянок

Об этом сообщил посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Аргентина, как и многие страны Латинской Америки, заключила с Россией соглашение об отмене виз для стимулирования культурного и туристического обмена. Но это не было сделано для того, чтобы в страну приезжали россиянки, скрывающие животы на границе.

Согласно новым правилам, совершеннолетние иностранцы, претендующие на аргентинское гражданство путем натурализации, должны подтвердить наличие законного постоянного места жительства в стране и проживания на ее территории в течение не менее двух лет до подачи заявления.

По словам Виейры, Буэнос-Айрес усложнил процедуру, поскольку часть приезжих злоупотребляла возможностями системы образования и здравоохранения, например, рожала детей в государственных больницах или пользовалась услугами государственных школ, а затем покидала страну, избегая уплаты налогов.

А это источник финансирования услуг.

Ранее дети, родившиеся в Аргентине, автоматически получали гражданство, а их родители могли натурализоваться по процедуре воссоединения семьи.

Аргентинский паспорт дает право безвизового въезда в около 170 государств мира, в том числе страны ЕС, Великобритании, Японии и Новой Зеландии, а также возможность оформления долгосрочной туристической визы в США.

По данным МВД Аргентины, в 2023 году граждане РФ установили рекорд по количеству полученных вида на жительство — более 3700 случаев, однако почти 75% впоследствии покинули страну. В 2022 году в Аргентину въехали 10,5 тыс. беременных россиянок.

Часть из них снималась с рейсов или не допускалась на территорию страны из-за ложных данных о целях поездки.

Всего в 2022-2023 годах прибыли более 23 тыс. россиян.

Подавляющее большинство — исключительно ради паспорта, хотя многие остались жить в стране, — уточнил Виейра.

