Армія Ізраїлю знайшла тіла шести заручників у Газі

Ізраїльські військові знайшли у тунелях під Сектором Газа тіла шести заручників. Вони були убиті бойовиками ХАМАС.

Ізраїль знайшов тіла шістьох заручників у тунелі під Газою

Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі повідомив, що заручники були вбиті незадовго до того, як до них дісталися ізраїльські солдати.

Серед загиблих — 23-річний американець ізраїльського походження Герш Голдберг-Полін, якого бойовики ХАМАС захопили в полон під час музичного фестивалю Nova 7 жовтня. Його батьки були одними з найактивніших серед сімей заручників, а сам Герш Голдберг-Полін став символом кризи з полоненими.

Фото — edition.cnn.com

Президент США Джо Байден зазначив, що тіла були знайдені біля міста Рафах на півдні Гази.

Армія Ізраїлю також оприлюднила імена інших п'ятьох жертв: Еден Єрушальмі, Кармель Гат, Альмог Сарусі, Олександр Лобанов і Орі Даніно.

Що відомо про загиблих в тунелі ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю 25 грудня повідомила, що знайшла тіла пʼятьох заручників у підземному тунелі ХАМАС у місті Джабалія на півночі сектора Гази.

Загиблих доставили до Ізраїлю для поховання. Серед них — прапорщик Зів Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Нік Бейзер, цивільні Іден Захарія та Елія Толедано.

Ізраїльські військові здобули контроль над районом табору Джабалія — одного з оперативних центрів ХАМАС у секторі Гази. Там вони демонтували підземний штаб.

Підземний штаб ХАМАС включав два рівні: перший глибиною приблизно десять метрів і другий глибиною десятки метрів. Мережу тунелів з багатьма маршрутами використовували для управління боєм і пересування бойовиків.