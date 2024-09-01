Армія Ізраїлю знайшла тіла шести заручників у Газі
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Армія Ізраїлю знайшла тіла шести заручників у Газі

Армія Ізраїлю знайшла тіла шести заручників у Газі
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Джерело:  CNN

Ізраїльські військові знайшли у тунелях під Сектором Газа тіла шести заручників. Вони були убиті бойовиками ХАМАС.

Головні тези:

  • Ізраїльські військові знайшли тіла шести заручників у тунелях під Газою, вбитих бойовиками ХАМАС.
  • Армія Ізраїлю оприлюднила імена загиблих та вказала на локацію знахідки тіл у підземних тунелях.
  • Загиблих доставили до Ізраїлю для поховання та розкриття обставин їхньої загибелі.
  • Військові здобули контроль над територією, демонтували штаб ХАМАС та виявили підземну мережу тунелів для управління боєм.

Ізраїль знайшов тіла шістьох заручників у тунелі під Газою

Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі повідомив, що заручники були вбиті незадовго до того, як до них дісталися ізраїльські солдати.

Серед загиблих — 23-річний американець ізраїльського походження Герш Голдберг-Полін, якого бойовики ХАМАС захопили в полон під час музичного фестивалю Nova 7 жовтня. Його батьки були одними з найактивніших серед сімей заручників, а сам Герш Голдберг-Полін став символом кризи з полоненими.

Фото — edition.cnn.com

Президент США Джо Байден зазначив, що тіла були знайдені біля міста Рафах на півдні Гази.

Армія Ізраїлю також оприлюднила імена інших п'ятьох жертв: Еден Єрушальмі, Кармель Гат, Альмог Сарусі, Олександр Лобанов і Орі Даніно.

Що відомо про загиблих в тунелі ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю 25 грудня повідомила, що знайшла тіла пʼятьох заручників у підземному тунелі ХАМАС у місті Джабалія на півночі сектора Гази.

Загиблих доставили до Ізраїлю для поховання. Серед них — прапорщик Зів Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Нік Бейзер, цивільні Іден Захарія та Елія Толедано.

Ізраїльські військові здобули контроль над районом табору Джабалія — одного з оперативних центрів ХАМАС у секторі Гази. Там вони демонтували підземний штаб.

Підземний штаб ХАМАС включав два рівні: перший глибиною приблизно десять метрів і другий глибиною десятки метрів. Мережу тунелів з багатьма маршрутами використовували для управління боєм і пересування бойовиків.

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