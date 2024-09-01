Армия Израиля обнаружила тела шести заложников в Газе

Израильские военные обнаружили в туннелях под Сектором Газа тела шести заложников. Они были убиты боевиками ХАМАСа.
Главные тезисы
- Армия Израиля найдены тела шести заложников в подземных тоннелях Газы, жертвами стали гражданские и военнослужащие.
- Шестеро заложников, включая американца израильского происхождения, были убиты ХАМАСом перед попыткой спасения их силами Израиля.
- Израиль смог демонтировать подземный штаб ХАМАС в городе Джабалия и получить контроль над районом, где находились туннели.
- Президент США Джо Байден выразил соболезнования и осудил акт терроризма, отметив важность пресечения подобных преступлений.
Израиль нашел тела шести заложников в тоннеле под Газой
Спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрадмирал Даниэль Хагари сообщил, что заложники были убиты незадолго до того, как до них добрались израильские солдаты.
Среди погибших — 23-летний американец израильского происхождения Герш Голдберг-Полин, которого боевики ХАМАС захватили в плен во время музыкального фестиваля Nova 7 октября. Его родители были одними из самых активных семей заложников, а сам Герш Голдберг-Полин стал символом кризиса с пленными.
Президент США Джо Байден отметил, что тела были найдены у города Рафах на юге Газы.
Армия Израиля также обнародовала имена пяти других жертв: Эден Иерушальми, Кармель Гат, Альмог Саруси, Александр Лобанов и Ори Данино.
Что известно о погибших в тоннеле ХАМАС
Армия обороны Израиля 25 декабря сообщила, что обнаружила тела пятерых заложников в подземном тоннеле ХАМАС в городе Джабалия на севере сектора Газа.
Погибших доставили в Израиль для захоронения. Среди них — прапорщик Зив Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Ник Бейзер, гражданские Иден Захария и Элия Толедано.
Израильские военные получили контроль над районом лагеря Джабалия — одного из оперативных центров ХАМАС в секторе Газа. Там демонтировали подземный штаб.
Подземный штаб ХАМАС включал два уровня: первый глубиной около десяти метров и второй глубиной десятки метров. Сеть тоннелей со многими маршрутами использовали для управления боем и передвижения боевиков.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-