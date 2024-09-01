Армия Израиля обнаружила тела шести заложников в Газе

Израильские военные обнаружили в туннелях под Сектором Газа тела шести заложников. Они были убиты боевиками ХАМАСа.

Израиль нашел тела шести заложников в тоннеле под Газой

Спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрадмирал Даниэль Хагари сообщил, что заложники были убиты незадолго до того, как до них добрались израильские солдаты.

Среди погибших — 23-летний американец израильского происхождения Герш Голдберг-Полин, которого боевики ХАМАС захватили в плен во время музыкального фестиваля Nova 7 октября. Его родители были одними из самых активных семей заложников, а сам Герш Голдберг-Полин стал символом кризиса с пленными.

Фото — edition.cnn.com

Президент США Джо Байден отметил, что тела были найдены у города Рафах на юге Газы.

Армия Израиля также обнародовала имена пяти других жертв: Эден Иерушальми, Кармель Гат, Альмог Саруси, Александр Лобанов и Ори Данино.

Что известно о погибших в тоннеле ХАМАС

Армия обороны Израиля 25 декабря сообщила, что обнаружила тела пятерых заложников в подземном тоннеле ХАМАС в городе Джабалия на севере сектора Газа.

Погибших доставили в Израиль для захоронения. Среди них — прапорщик Зив Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Ник Бейзер, гражданские Иден Захария и Элия Толедано.

Израильские военные получили контроль над районом лагеря Джабалия — одного из оперативных центров ХАМАС в секторе Газа. Там демонтировали подземный штаб.

Подземный штаб ХАМАС включал два уровня: первый глубиной около десяти метров и второй глубиной десятки метров. Сеть тоннелей со многими маршрутами использовали для управления боем и передвижения боевиков.