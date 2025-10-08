Армія РФ активізувала штурми на Південно-Слобожанському напрямку фронту

Оперативна інформація станом на 16:00 08.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири ворожі атаки, ще два зіткнення тривають. Авіація загарбників завдала сім ударів, скинувши при цьому двадцять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили п’ятнадцять ворожих атак у районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві з чотирьох ворожих атак у районі Куп’янська та в бік Курилівки. Бої тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя та Григорівки. Сили оборони зупинили всі атаки противника.