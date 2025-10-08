Армія РФ активізувала штурми на Південно-Слобожанському напрямку фронту

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 107.
Головні тези:
- На Південно-Слобожанському напрямку фронту російська армія активізує штурми, проте сили оборони України ефективно стримують наступ ворога.
- Українські війська відбили численні ворожі атаки та обстріли на позиції і населені пункти, зокрема в районах Вовчанська, Куп'янська та Миколаївська.
- Ворожа авіація і артилерія завдали сем ударів та 101 обстріл на позиції українських захисників.
Актуальна ситуація на фронті 8 жовтня
Оперативна інформація станом на 16:00 08.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири ворожі атаки, ще два зіткнення тривають. Авіація загарбників завдала сім ударів, скинувши при цьому двадцять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили п’ятнадцять ворожих атак у районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві з чотирьох ворожих атак у районі Куп’янська та в бік Курилівки. Бої тривають.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, одне боєзіткнення досі триває.
На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя та Григорівки. Сили оборони зупинили всі атаки противника.
На Костянтинівському напрямку противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Русиного Яру, Щербинівки та Полтавки.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили двадцять п’ять спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Покровськ і Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили двадцять одну атаку.
На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмових дій ворожих військ, ще дев’ять зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка.
На Оріхівському напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень — окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового та у напрямку Новоандріївки.
