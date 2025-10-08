Армия РФ активизировала штурмы на Южно-Слобожанском направлении фронта

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 107.
Главные тезисы
- Российская армия активизировала штурмы на Южно-Слобожанском направлении, однако силы обороны Украины успешно сдерживают наступления врага.
- Силы обороны Украины отразили многочисленные вражеские атаки и обстрелы в различных районах, включая Волчанск, Купянск и Николаевск.
- На фронте произошло общее количество боевых столкновений, составляющее 107, при этом украинские войска сдерживают давление российских захватчиков.
Актуальная ситуация на фронте 8 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили четыре вражеских атаки, еще два столкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла семь ударов, сбросив при этом двадцать управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг произвел 101 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одна из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили пятнадцать вражеских атак в районах Волчанска, Западного, Довгенького, в сторону Колодязного, Кутьковки, Отрадного, Двуречанского, Липцев.
На Купянском направлении Силы обороны отразили две из четырех вражеских атак в районе Купянска и в сторону Куриловки. Бои продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дерилово, одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя и Григорьевки. Силы обороны приостановили все атаки противника.
На Константиновском направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Русиного Яра, Щербиновки и Полтавки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли двадцать пять попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Уют, Никаноровка, Красный Лиман, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Дачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Покровск и Фили. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили двадцать одну атаку.
На Александровском направлении украинские защитники остановили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще девять столкновений продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Филиал, Январь, Камышеваха, Вороне, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Полтавка, Малиновка.
На Ореховском направлении с начала суток произошло пять боеприкосновений — оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного и в направлении Новоандреевки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-