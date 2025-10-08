Армия РФ активизировала штурмы на Южно-Слобожанском направлении фронта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили четыре вражеских атаки, еще два столкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла семь ударов, сбросив при этом двадцать управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг произвел 101 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одна из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили пятнадцать вражеских атак в районах Волчанска, Западного, Довгенького, в сторону Колодязного, Кутьковки, Отрадного, Двуречанского, Липцев.

На Купянском направлении Силы обороны отразили две из четырех вражеских атак в районе Купянска и в сторону Куриловки. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дерилово, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя и Григорьевки. Силы обороны приостановили все атаки противника.