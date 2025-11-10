Армія РФ активізувала штурми островів під Херсоном

На Придніпровському напрямку російські війська активізувалися, зокрема, на островах Великий Вільховий та Білогрудий, намагаючись перекинути нові форсувальні групи для продовження спроби взяти під контроль ці території.
Головні тези:
- Армія РФ активізувалася на островах Великий Вільховий та Білогрудий під Херсоном.
- Ворожі війська висадили нові форсувальні групи для захоплення островів.
- Основною метою ворога є контроль над островами в південній частині Херсона.
Росія намагається захопити острови під Херсоном
Про це розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
За його словами, основною метою ворога є контроль над островами в південній частині Херсона.
