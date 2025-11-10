Армія РФ активізувала штурми островів під Херсоном

На Придніпровському напрямку минулого тижня ворог активізувався в дещо іншому напрямку, ніж Антонівські мости. Здійснив спробу висадки на острові Великий Вільховий, також активізувався на острові Білогрудий, де намагається перекинути туди нові форсувальні групи для того, щоб продовжувати свої спроби взяти під контроль ці острови.