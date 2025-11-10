Армія РФ активізувала штурми островів під Херсоном
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ активізувала штурми островів під Херсоном

окупанти
Read in English
Джерело:  Укрінформ

На Придніпровському напрямку російські війська активізувалися, зокрема, на островах Великий Вільховий та Білогрудий, намагаючись перекинути нові форсувальні групи для продовження спроби взяти під контроль ці території.

Головні тези:

  • Армія РФ активізувалася на островах Великий Вільховий та Білогрудий під Херсоном.
  • Ворожі війська висадили нові форсувальні групи для захоплення островів.
  • Основною метою ворога є контроль над островами в південній частині Херсона.

Росія намагається захопити острови під Херсоном

Про це розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

На Придніпровському напрямку минулого тижня ворог активізувався в дещо іншому напрямку, ніж Антонівські мости. Здійснив спробу висадки на острові Великий Вільховий, також активізувався на острові Білогрудий, де намагається перекинути туди нові форсувальні групи для того, щоб продовжувати свої спроби взяти під контроль ці острови.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня України

За його словами, основною метою ворога є контроль над островами в південній частині Херсона.

Чи здатна російська армія форсувати Дніпро під Херсоном — відповідь ЗСУ
Армія РФ активізувала спроби захоплення острівної зони Дніпра під Херсоном
Атака дрона РФ по маршрутці під Херсоном — кількість постраждалих зросла
