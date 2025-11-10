Армия РФ активизировала штурмы островов под Херсоном
Украина
Армия РФ активизировала штурмы островов под Херсоном

оккупанты
Источник:  Укринформ

На Приднепровском направлении русские войска активизировались, в частности, на островах Большой Ольховый и Белогрудый, пытаясь опрокинуть новые форсировочные группы для продолжения попытки взять под контроль эти территории.

Главные тезисы

  • Российская армия активизировала штурмы островов Большой Ольховый и Белогрудый под Херсоном.
  • Вражеские войска провели попытки захвата территорий.
  • Основная цель врага - контроль над островами в южной части Херсона, как сообщил спикер Сил обороны Юга Украины.

Россия пытается захватить острова под Херсоном

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

На Приднепровском направлении на прошлой неделе враг активизировался в несколько ином направлении, чем Антоновские мосты. Совершил попытку высадки на острове Большой Ольховый, также активизировался на острове Белогрудый, где пытается перебросить туда новые форсировочные группы для того, чтобы продолжать свои попытки взять под контроль эти острова.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга Украины

По его словам, основная цель врага — контроль над островами в южной части Херсона.

