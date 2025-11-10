Армия РФ активизировала штурмы островов под Херсоном

На Приднепровском направлении на прошлой неделе враг активизировался в несколько ином направлении, чем Антоновские мосты. Совершил попытку высадки на острове Большой Ольховый, также активизировался на острове Белогрудый, где пытается перебросить туда новые форсировочные группы для того, чтобы продолжать свои попытки взять под контроль эти острова.