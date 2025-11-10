Армия РФ активизировала штурмы островов под Херсоном

На Приднепровском направлении русские войска активизировались, в частности, на островах Большой Ольховый и Белогрудый, пытаясь опрокинуть новые форсировочные группы для продолжения попытки взять под контроль эти территории.
Главные тезисы
- Российская армия активизировала штурмы островов Большой Ольховый и Белогрудый под Херсоном.
- Вражеские войска провели попытки захвата территорий.
- Основная цель врага - контроль над островами в южной части Херсона, как сообщил спикер Сил обороны Юга Украины.
Россия пытается захватить острова под Херсоном
Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
По его словам, основная цель врага — контроль над островами в южной части Херсона.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-