Армія РФ активізувала штурмові дії на частині Оріхівського напрямку

Росія перекидає десантників на Оріхівський напрямок фронту

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин.

Противник активізувався на деяких ділянках на Оріхівському напрямку і провів за минулу добу тут дев'ять штурмів наших позицій. Зазвичай ми фіксували три-чотири на ділянках фронту біля Степногірська і біля Малих Щербаків, Щербаків. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня України

Волошин зазначив, що це підтверджує дані нашої розвідки про те, що армія РФ проводить перегрупування, підтягує на передові позиції особовий склад штурмових груп, проводить інфільтрацію свого особового складу, своїх диверсійних груп в глибину оборони ЗСУ.

Ми, звичайно, їх знищували, але ворог вже почав дещо активізуватись. За даними нашої розвідки, на Оріхівській напрямок з резерву командувача їхнього угруповання «Днєпр» генерала Теплинського, який є ще й до того командувачем їхніх повітряно-десантних військ, буде перекинутий штурмовий десантний батальйон для того, щоб тримати високий темп штурмових дій. Поширити

Він додав, що на південних напрямках ситуація буде напружена як Гуляйпільському, так і на Оріхівському та Олександрівському напрямках.

На островах поблизу Херсона ворог проводить перегрупування та готується до чергових спроб захопити окремі з них. Сили оборони поінформовані про ці наміри та чекають, аби топити ворога.

За минулу добу ми не фіксували бойових зіткнень на островах, але це, мабуть, тому, що противник зараз там проводить певні перегрупування сил і засобів. Він не перестає проводити розвідку, не перестає завдавати ударів і авіацією, і безпілотними літальними апаратами.

За інформацією речника, за тиждень було зафіксовано 25-30 спроб штурмових дій в напрямку Антонівських мостів — автомобільного і залізничного. Також були спроби висадки на декілька островів, зокрема на Білогрудий, Нестригу, Мілкий.