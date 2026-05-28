Армія РФ активізувала штурмові дії на частині Оріхівського напрямку

Ворог активізувався на окремих ділянках Оріхівського напрямку, планує перекидати штурмовий десантний батальйон для інтенсифікації наступу.
Головні тези:
- Армія РФ активізувалася на Оріхівському напрямку, проводячи дев'ять штурмів за одну добу.
- Противник перекидає штурмовий десантний батальйон для інтенсифікації наступу, готуючи перегрупування та розвідувальні дії.
Росія перекидає десантників на Оріхівський напрямок фронту
Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин.
Волошин зазначив, що це підтверджує дані нашої розвідки про те, що армія РФ проводить перегрупування, підтягує на передові позиції особовий склад штурмових груп, проводить інфільтрацію свого особового складу, своїх диверсійних груп в глибину оборони ЗСУ.
Він додав, що на південних напрямках ситуація буде напружена як Гуляйпільському, так і на Оріхівському та Олександрівському напрямках.
На островах поблизу Херсона ворог проводить перегрупування та готується до чергових спроб захопити окремі з них. Сили оборони поінформовані про ці наміри та чекають, аби топити ворога.
За минулу добу ми не фіксували бойових зіткнень на островах, але це, мабуть, тому, що противник зараз там проводить певні перегрупування сил і засобів. Він не перестає проводити розвідку, не перестає завдавати ударів і авіацією, і безпілотними літальними апаратами.
За інформацією речника, за тиждень було зафіксовано 25-30 спроб штурмових дій в напрямку Антонівських мостів — автомобільного і залізничного. Також були спроби висадки на декілька островів, зокрема на Білогрудий, Нестригу, Мілкий.
