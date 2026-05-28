Армия РФ активизировала штурмовые действия на части Ореховского направления

Враг активизировался на отдельных участках Ореховского направления, планирует опрокидывать штурмовой десантный батальон для интенсификации наступления.
Главные тезисы
- Враг активизировался на Ореховском направлении, планируя опрокидывать штурмовой десантный батальон для усиления наступления.
- Армия РФ провела девять штурмов за сутки в ответ на активизацию противника.
- Разведка подтверждает перегруппировку личного состава и диверсионные действия со стороны армии РФ на Ореховском направлении.
Россия перебрасывает десантников на Ореховское направление фронта
Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин.
Волошин отметил, что это подтверждает данные нашей разведки о том, что армия РФ проводит перегруппировку, подтягивает на передовые позиции личный состав штурмовых групп, производит инфильтрацию своего личного состава, своих диверсионных групп в глубину обороны ВСУ.
Он добавил, что на южных направлениях ситуация будет напряжена как на Гуляйпольском, так и на Ореховском и Александровском направлениях.
На островах вблизи Херсона враг проводит перегруппировку и готовится к очередным попыткам захватить некоторые из них. Силы обороны проинформированы об этих намерениях и ждут, чтобы топить врага.
За прошедшие сутки мы не фиксировали боевых столкновений на островах, но это, пожалуй, потому, что противник сейчас там производит определенные перегруппировки сил и средств. Он не перестает проводить разведку, не перестает наносить удары и авиацией, и беспилотными летательными аппаратами.
По информации спикера, за неделю было зафиксировано 25-30 попыток штурмовых действий в направлении Антоновских мостов — автомобильного и железнодорожного. Также были попытки высадки на несколько островов, в частности, на Белорудый, Нестригу, Милкий.
