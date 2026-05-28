Армия РФ активизировала штурмовые действия на части Ореховского направления

Россия перебрасывает десантников на Ореховское направление фронта

Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин.

Противник активизировался на некоторых участках на Ореховском направлении и провел за прошедшие сутки девять штурмов наших позиций. Обычно мы фиксировали три-четыре на участках фронта возле Степногорска и у Малых Щербаков, Щербаков. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга Украины

Волошин отметил, что это подтверждает данные нашей разведки о том, что армия РФ проводит перегруппировку, подтягивает на передовые позиции личный состав штурмовых групп, производит инфильтрацию своего личного состава, своих диверсионных групп в глубину обороны ВСУ.

Мы, конечно, их уничтожали, но враг уже начал несколько активизироваться. По данным нашей разведки, на Ореховское направление из резерва командующего их группировкой «Днепр» генерала Теплинского, являющегося еще и до того командующим их воздушно-десантными войсками, будет переброшен штурмовой десантный батальон для того, чтобы держать высокий темп штурмовых действий.

Он добавил, что на южных направлениях ситуация будет напряжена как на Гуляйпольском, так и на Ореховском и Александровском направлениях.

На островах вблизи Херсона враг проводит перегруппировку и готовится к очередным попыткам захватить некоторые из них. Силы обороны проинформированы об этих намерениях и ждут, чтобы топить врага.

За прошедшие сутки мы не фиксировали боевых столкновений на островах, но это, пожалуй, потому, что противник сейчас там производит определенные перегруппировки сил и средств. Он не перестает проводить разведку, не перестает наносить удары и авиацией, и беспилотными летательными аппаратами.

По информации спикера, за неделю было зафиксировано 25-30 попыток штурмовых действий в направлении Антоновских мостов — автомобильного и железнодорожного. Также были попытки высадки на несколько островов, в частности, на Белорудый, Нестригу, Милкий.