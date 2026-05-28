Армия РФ активизировала штурмовые действия на части Ореховского направления
Враг активизировался на отдельных участках Ореховского направления, планирует опрокидывать штурмовой десантный батальон для интенсификации наступления.

Россия перебрасывает десантников на Ореховское направление фронта

Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин.

Противник активизировался на некоторых участках на Ореховском направлении и провел за прошедшие сутки девять штурмов наших позиций. Обычно мы фиксировали три-четыре на участках фронта возле Степногорска и у Малых Щербаков, Щербаков.

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга Украины

Волошин отметил, что это подтверждает данные нашей разведки о том, что армия РФ проводит перегруппировку, подтягивает на передовые позиции личный состав штурмовых групп, производит инфильтрацию своего личного состава, своих диверсионных групп в глубину обороны ВСУ.

Мы, конечно, их уничтожали, но враг уже начал несколько активизироваться. По данным нашей разведки, на Ореховское направление из резерва командующего их группировкой «Днепр» генерала Теплинского, являющегося еще и до того командующим их воздушно-десантными войсками, будет переброшен штурмовой десантный батальон для того, чтобы держать высокий темп штурмовых действий.

Он добавил, что на южных направлениях ситуация будет напряжена как на Гуляйпольском, так и на Ореховском и Александровском направлениях.

На островах вблизи Херсона враг проводит перегруппировку и готовится к очередным попыткам захватить некоторые из них. Силы обороны проинформированы об этих намерениях и ждут, чтобы топить врага.

За прошедшие сутки мы не фиксировали боевых столкновений на островах, но это, пожалуй, потому, что противник сейчас там производит определенные перегруппировки сил и средств. Он не перестает проводить разведку, не перестает наносить удары и авиацией, и беспилотными летательными аппаратами.

По информации спикера, за неделю было зафиксировано 25-30 попыток штурмовых действий в направлении Антоновских мостов — автомобильного и железнодорожного. Также были попытки высадки на несколько островов, в частности, на Белорудый, Нестригу, Милкий.

Мы предполагаем, что противник не будет успокаиваться, а продолжит попытки высадки и захвата под контроль некоторых островов. Мы к этому готовы, ждем: отплывайте, мы будем вас топить.

