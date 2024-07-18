Армія РФ атакувала Донеччину — є загиблі

18 липня окупаційна армія РФ обстріляла низку населених пунктів Донецької області внаслідок чого є жертви серед цивільного населення.

Унаслідок обстрілів РФ на Донеччині загинуло 5 осіб

Армія РФ з артилерії обстріляла с. Плещіївка Краматорського району. Внаслідок влучання у житловий будинок загинув 85-річний чоловік. Його дружину намагалися врятувати, проте вона померла.

Також окупанти завдали удару по селу Гродівка Покровського району, влучивши у приватний сектор, внаслідок чого загинули три жінки віком 26, 32 та 77 років.

Військові РФ обстріляли селище Велика Новосілка Волноваського району, попередньо, КАБ-250. Подружня пара 48 та 56, яка перебувала в оселі, дістала поранення.

Ще одного 58-річного чоловіка було травмовано у м. Залізне, яке окупанти обстріляли, ймовірно, з артилерії.

Авіація РФ бомбила Харківщину — є загибла та поранені

Вночі 18 липня російська окупаційна армія вдарила керованою авіаційною бомбою по Куп'янському району на Харківщині. Унаслідок цього є загибла й постраждалі.

Близько 02:30 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Глушківка. Попередньо — КАБ. Внаслідок ворожого обстрілу відбулося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80. Пошкоджено щонайменше 4 домоволодіння. Олег Синєгубов Керівник Харківської ОВА

Також у селі Петропавлівка Куп‘янського району внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення цивільна жінка.