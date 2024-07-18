Армия РФ атаковала Донецкую область — есть погибшие

18 июля оккупационная армия РФ обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения.

В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли 5 человек

Армия РФ по артиллерии обстреляла с. Плещеевка Краматорского района. В результате попадания в жилой дом погиб 85-летний мужчина. Его жену пытались спасти, однако она скончалась.

Также оккупанты нанесли удар по селу Гродовка Покровского района, попав в частный сектор, в результате чего погибли три женщины в возрасте 26, 32 и 77 лет.

Военные РФ обстреляли поселок Большая Новоселка Волновахского района, предварительно, КАБ-250. Супруги 48 и 56, которые находились в доме, получили ранения.

Еще один 58-летний мужчина был травмирован в г. Железное, которое оккупанты обстреляли, вероятно, из артиллерии.

Авиация РФ бомбила Харьковщину — погибли и ранены

Ночью 18 июля российская оккупационная армия ударила управляемой авиационной бомбой по Купянскому району Харьковщины. В результате погибли и пострадали.

Около 02:30 Купянский р-н., Куриловский ТГ, с. Глушковка. Предварительно – КАБ. В результате вражеских обстрелов произошло возгорание частного дома. Погибла 60-летняя женщина и пострадали двое мужчин в возрасте 69 и 80. Повреждены не менее 4 домовладений. Олег Синегубов Руководитель Харьковской ОВА

Также в селе Петропавловка Купянского района в результате сброса боеприпаса с дрона получила ранение гражданская женщина.