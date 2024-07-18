Армия РФ атаковала Донецкую область — есть погибшие

18 июля оккупационная армия РФ обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения.
Главные тезисы
- Армия РФ осуществила обстрелы населенных пунктов Донецкой области, приведшие к гибели пятерых гражданских лиц.
- В результате бомбардировок Харьковщины погибла одна женщина, а несколько человек получили ранения.
- Обстрелы РФ затронули несколько районов Донецкой области, включая Краматорский, Покровский и Волновахский, приведя к гибели множества мирных жителей.
В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли 5 человек
Армия РФ по артиллерии обстреляла с. Плещеевка Краматорского района. В результате попадания в жилой дом погиб 85-летний мужчина. Его жену пытались спасти, однако она скончалась.
Также оккупанты нанесли удар по селу Гродовка Покровского района, попав в частный сектор, в результате чего погибли три женщины в возрасте 26, 32 и 77 лет.
Военные РФ обстреляли поселок Большая Новоселка Волновахского района, предварительно, КАБ-250. Супруги 48 и 56, которые находились в доме, получили ранения.
Еще один 58-летний мужчина был травмирован в г. Железное, которое оккупанты обстреляли, вероятно, из артиллерии.
Авиация РФ бомбила Харьковщину — погибли и ранены
Ночью 18 июля российская оккупационная армия ударила управляемой авиационной бомбой по Купянскому району Харьковщины. В результате погибли и пострадали.
Также в селе Петропавловка Купянского района в результате сброса боеприпаса с дрона получила ранение гражданская женщина.
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