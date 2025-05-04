Армія РФ атакувала Dream Town у Києві — фото та відео

Вночі 4 травня під удар російських загарбників потрапив ТРЦ Dream Town на Оболоні. Національна поліція України уже показала наслідки нової ворожої атаки на столицю.
Головні тези:
- Росіяни пошкодили фасад ТРЦ Dream Berry (фіолетовий Dream Town).
- Згідно з останніми даними, ніхто з працівників не постраждав.
Удар РФ по Dream Town у Києві — перші подробиці
Факт атаки підтвердив очільник Оболонської в місті Києві державної адміністрації.
Російські ударні безпілотники цілилися в Оболонський район Києва, в результаті чого, зокрема, було пошкоджено фасад ТРЦ Dream Berry (фіолетовий Dream Town — ред.).
Як повідомив журналістам власник ТРЦ Гарік Корогодський, ніхто з працівників не постраждав.
На світлинах, які оприлюднила Національна поліція України, можна побачити знищені автомобілі на паркуванні біля ТРЦ та пошкоджений фасад самої будівлі.
Пресслужба Dream Town офіційно підтвердила, що ТРЦ продовжить роботу, однак працюватимуть лише кілька магазинів.
Що стосується Dream Yellow, то він працює у звичайному режимі.
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