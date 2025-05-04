Армія РФ атакувала Dream Town у Києві — фото та відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Dream Town у Києві — фото та відео

Національна поліція України
Удар РФ по Dream Town у Києві - перші подробиці
Read in English

Вночі 4 травня під удар російських загарбників потрапив ТРЦ Dream Town на Оболоні. Національна поліція України уже показала наслідки нової ворожої атаки на столицю.

Головні тези:

  • Росіяни пошкодили фасад ТРЦ Dream Berry (фіолетовий Dream Town).
  • Згідно з останніми даними, ніхто з працівників не постраждав.

Удар РФ по Dream Town у Києві — перші подробиці

Факт атаки підтвердив очільник Оболонської в місті Києві державної адміністрації.

Російські ударні безпілотники цілилися в Оболонський район Києва, в результаті чого, зокрема, було пошкоджено фасад ТРЦ Dream Berry (фіолетовий Dream Town — ред.).

Як повідомив журналістам власник ТРЦ Гарік Корогодський, ніхто з працівників не постраждав.

На світлинах, які оприлюднила Національна поліція України, можна побачити знищені автомобілі на паркуванні біля ТРЦ та пошкоджений фасад самої будівлі.

Пресслужба Dream Town офіційно підтвердила, що ТРЦ продовжить роботу, однак працюватимуть лише кілька магазинів.

Сьогодні в Dream Berry працюють магазини сільпо, COMFY, JYSK, Фокстрот та Sport Life. Про відновлення роботи інших магазинів та закладів ми повідомимо окремо, — сказано у заяві.

Що стосується Dream Yellow, то він працює у звичайному режимі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна атака Росії на Київ — щонайменше 11 постраждалих
ДСНС України
Росіяни дронами атакували Київ - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ потужно вдарили по командному пункту солдатів РФ біля Бахмута
Генштаб ЗСУ
Що відомо про нові успіхи ЗСУ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини
Херсонська ОВА
Росія продовжує тероризувати Донеччину та Херсонщину

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?