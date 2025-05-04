Росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини

Російські окупанти продовжують щоденно атакувати Донецьку та Херсонські області. Лише протягом минулої доби троє цивільних загинули внаслідок ударів ворога.

Росія продовжує тероризувати Донеччину та Херсонщину

Згідно з даними місцевої влади, усі 3 загиблих у Донецькій області: 2 у Комарі та 1 у Мирнограді.

Ще 2 мирних мешканців у регіоні дістали поранення.

Окрім того, вказано, що на Херсонщині 9 цивільних були поранені внаслідок атак ворога.

Що важливо розуміти, російські загарбники цілилися по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

Під удар армії РФ потрапили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.

Ба більше, російські окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

Внаслідок ворожої атаки у Києві повідомляється про щонайменше 11 поранених, серед яких — дві дитини.

Пізно ввечері 3 травня в Черкасах на тлі загрози ворожих дронів пролунала серія вибухів, виникли пожежі. Ніхто з цивільних не постраждав.