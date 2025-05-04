Росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини

Російські окупанти продовжують щоденно атакувати Донецьку та Херсонські області. Лише протягом минулої доби троє цивільних загинули внаслідок ударів ворога.
Головні тези:
- Російські окупанти протягом 3-4 травня атакували різні регіони України.
- Сили ППО змогли знищити 69 ворожих дрони.
Росія продовжує тероризувати Донеччину та Херсонщину
Згідно з даними місцевої влади, усі 3 загиблих у Донецькій області: 2 у Комарі та 1 у Мирнограді.
Ще 2 мирних мешканців у регіоні дістали поранення.
Окрім того, вказано, що на Херсонщині 9 цивільних були поранені внаслідок атак ворога.
Що важливо розуміти, російські загарбники цілилися по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.
Під удар армії РФ потрапили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.
Ба більше, російські окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.
Внаслідок ворожої атаки у Києві повідомляється про щонайменше 11 поранених, серед яких — дві дитини.
Пізно ввечері 3 травня в Черкасах на тлі загрози ворожих дронів пролунала серія вибухів, виникли пожежі. Ніхто з цивільних не постраждав.
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