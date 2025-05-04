ЗСУ потужно вдарили по командному пункту солдатів РФ біля Бахмута

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Повітряні Сили Збройних Сил України завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії армії РФ в районі Бахмута на тимчасово окупованій території Донецької області.
Головні тези:
- Розпочалася 1166-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом, протягом 3 травня відбулося 253 бойових зіткнення.
Що відомо про нові успіхи ЗСУ на фронті
Як повідомляють українські воїни, внаслідок удару вдалося значно знизити здатність загарбницьких військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку.
Генштаб ЗСУ наголошує, що наразі дані щодо втрат армії РФ уточнюються.
Загалом протягом 3 травня ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 2 пункти управління, п’ять артилерійських засобів, одну станцію РЕБ, сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БпЛА та один ворожий засіб протиповітряної оборони.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 956810 (+1340) осіб,
танків — 10758 (+11) од,
бойових броньованих машин — 22403 (+24) од,
артилерійських систем — 27327 (+52) од,
РСЗВ — 1376 (+1) од,
засобів ППО — 1155 (+1) од,
літаків — 372 (+2) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 34860 (+163) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 47141 (+129) од.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-