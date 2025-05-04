ЗСУ потужно вдарили по командному пункту солдатів РФ біля Бахмута
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ потужно вдарили по командному пункту солдатів РФ біля Бахмута

Генштаб ЗСУ
Що відомо про нові успіхи ЗСУ на фронті
Read in English

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Повітряні Сили Збройних Сил України завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії армії РФ в районі Бахмута на тимчасово окупованій території Донецької області.

Головні тези:

  • Розпочалася 1166-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Загалом, протягом 3 травня відбулося 253 бойових зіткнення.

Що відомо про нові успіхи ЗСУ на фронті

Як повідомляють українські воїни, внаслідок удару вдалося значно знизити здатність загарбницьких військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку.

Генштаб ЗСУ наголошує, що наразі дані щодо втрат армії РФ уточнюються.

Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії противника та завдавати йому відчутних втрат. Разом до перемоги! Слава Україні! — наголошують воїни ЗСУ.

Загалом протягом 3 травня ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 2 пункти управління, п’ять артилерійських засобів, одну станцію РЕБ, сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БпЛА та один ворожий засіб протиповітряної оборони.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 956810 (+1340) осіб,

  • танків — 10758 (+11) од,

  • бойових броньованих машин — 22403 (+24) од,

  • артилерійських систем — 27327 (+52) од,

  • РСЗВ — 1376 (+1) од,

  • засобів ППО — 1155 (+1) од,

  • літаків — 372 (+2) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 34860 (+163) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 47141 (+129) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Адміністрація Трампа вперше планує схвалити продаж Україні озброєння — що відомо
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна атака Росії на Київ — щонайменше 11 постраждалих
ДСНС України
Росіяни дронами атакували Київ - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО оголосили результати повітряного бою з армією РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?