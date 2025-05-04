ВСУ мощно ударили по командному пункту солдат РФ у Бахмута
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ мощно ударили по командному пункту солдат РФ у Бахмута

Генштаб ВСУ
Что известно о новых успехах ВСУ на фронте
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Генштаб ВСУ официально подтвердил, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии армии РФ в районе Бахмута на временно оккупированной территории Донецкой области.

Главные тезисы

  • Начались 1166-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • Всего в течение 3 мая произошло 253 боевых столкновения.

Что известно о новых успехах ВСУ на фронте

Как сообщают украинские воины, в результате удара удалось значительно снизить способность захватнических войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении.

Генштаб ВСУ отмечает, что данные по потерям армии РФ уточняются.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносить ему ощутимые потери. Вместе к победе! Слава Украине! — отмечают воины ВСУ.

Всего в течение 3 мая ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 2 пункта управления, пять артиллерийских средств, одну станцию РЭБ, семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БПЛА и одно вражеское средство противовоздушной обороны.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 956810 (+1340) человек,

  • танков — 10758 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин — 22403 (+24) ед,

  • артиллерийских систем — 27327 (+52) ед,

  • РСЗО — 1376 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1155 (+1) ед,

  • самолетов — 372 (+2) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 34860 (+163) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 47141 (+129) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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