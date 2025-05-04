ВСУ мощно ударили по командному пункту солдат РФ у Бахмута

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии армии РФ в районе Бахмута на временно оккупированной территории Донецкой области.
Главные тезисы
- Начались 1166-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- Всего в течение 3 мая произошло 253 боевых столкновения.
Что известно о новых успехах ВСУ на фронте
Как сообщают украинские воины, в результате удара удалось значительно снизить способность захватнических войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении.
Генштаб ВСУ отмечает, что данные по потерям армии РФ уточняются.
Всего в течение 3 мая ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 2 пункта управления, пять артиллерийских средств, одну станцию РЭБ, семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БПЛА и одно вражеское средство противовоздушной обороны.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 956810 (+1340) человек,
танков — 10758 (+11) ед,
боевых бронированных машин — 22403 (+24) ед,
артиллерийских систем — 27327 (+52) ед,
РСЗО — 1376 (+1) ед,
средств ПВО — 1155 (+1) ед,
самолетов — 372 (+2) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 34860 (+163) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 47141 (+129) ед.
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