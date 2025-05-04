Россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области

Российские оккупанты продолжают ежедневно атаковать Донецкую и Херсонскую области. Только за прошедшие сутки трое гражданских погибли в результате ударов врага.

Россия продолжает терроризировать Украину

Согласно данным местных властей, все 3 погибших в Донецкой области: 2 в Комаре и 1 в Мирнограде.

Еще 2 мирных жителя в регионе получили ранения.

Кроме того, указано, что в Херсонской области 9 гражданских были ранены в результате атак врага.

Что важно понимать, российские захватчики целились по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам населенных пунктов области.

Под удар армии РФ попали 2 многоэтажки и 9 частных домов.

Более того, российские оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

В результате вражеской атаки в Киеве сообщается о по меньшей мере 11 раненых, среди которых — два ребенка.

Поздним вечером 3 мая в Черкассах на фоне угрозы вражеских дронов раздалась серия взрывов, возникли пожары. Никто из гражданских не пострадал.