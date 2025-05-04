Россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области

Херсонская ОВА
Россия продолжает терроризировать Украину
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Российские оккупанты продолжают ежедневно атаковать Донецкую и Херсонскую области. Только за прошедшие сутки трое гражданских погибли в результате ударов врага.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты в течение 3-4 мая атаковали разные регионы Украины.
  • Силы ПВО смогли уничтожить 69 вражеских дронов.

Россия продолжает терроризировать Украину

Согласно данным местных властей, все 3 погибших в Донецкой области: 2 в Комаре и 1 в Мирнограде.

Еще 2 мирных жителя в регионе получили ранения.

Кроме того, указано, что в Херсонской области 9 гражданских были ранены в результате атак врага.

Что важно понимать, российские захватчики целились по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам населенных пунктов области.

Под удар армии РФ попали 2 многоэтажки и 9 частных домов.

Более того, российские оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

В результате вражеской атаки в Киеве сообщается о по меньшей мере 11 раненых, среди которых — два ребенка.

Поздним вечером 3 мая в Черкассах на фоне угрозы вражеских дронов раздалась серия взрывов, возникли пожары. Никто из гражданских не пострадал.

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