Армия РФ атаковала Dream Town в Киеве — фото и видео
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Dream Town в Киеве — фото и видео

Национальная полиция Украины
Удар РФ по Dream Town в Киеве - первые подробности
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Ночью 4 мая под удар российских захватчиков попал ТРЦ Dream Town на Оболони. Национальная полиция Украины уже показала последствия новой атаки врага на столицу.

Главные тезисы

  • Россияне повредили фасад ТРЦ Dream Berry (фиолетовый Dream Town).
  • Согласно последним данным, никто из работников не пострадал.

Удар РФ по Dream Town в Киеве — первые подробности

Факт атаки подтвердил глава Оболонской в Киеве государственной администрации.

Российские ударные беспилотники целились в Оболонский район Киева, в результате чего, в частности, был поврежден фасад ТРЦ Dream Berry (фиолетовый Dream Town — ред.).

Как сообщил журналистам владелец ТРЦ Гарик Корогодский, никто из работников не пострадал.

На фотографиях, обнародованных Национальной полицией Украины, можно увидеть уничтоженные автомобили на парковке возле ТРЦ и поврежденный фасад самого здания.

Пресс-служба Dream Town официально подтвердила, что ТРЦ продолжит работу, однако будут работать всего несколько магазинов.

Сегодня в Dream Berry работают магазины сельпо, COMFY, JYSK, Фокстрот и Sport Life. О возобновлении работы других магазинов и заведений мы сообщим отдельно, — сказано в заявлении.

Что касается Dream Yellow, то он работает в обычном режиме.

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