Армия РФ атаковала Dream Town в Киеве — фото и видео

Ночью 4 мая под удар российских захватчиков попал ТРЦ Dream Town на Оболони. Национальная полиция Украины уже показала последствия новой атаки врага на столицу.
Главные тезисы
- Россияне повредили фасад ТРЦ Dream Berry (фиолетовый Dream Town).
- Согласно последним данным, никто из работников не пострадал.
Удар РФ по Dream Town в Киеве — первые подробности
Факт атаки подтвердил глава Оболонской в Киеве государственной администрации.
Российские ударные беспилотники целились в Оболонский район Киева, в результате чего, в частности, был поврежден фасад ТРЦ Dream Berry (фиолетовый Dream Town — ред.).
Как сообщил журналистам владелец ТРЦ Гарик Корогодский, никто из работников не пострадал.
На фотографиях, обнародованных Национальной полицией Украины, можно увидеть уничтоженные автомобили на парковке возле ТРЦ и поврежденный фасад самого здания.
Пресс-служба Dream Town официально подтвердила, что ТРЦ продолжит работу, однако будут работать всего несколько магазинов.
Что касается Dream Yellow, то он работает в обычном режиме.
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