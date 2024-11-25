Армія РФ атакувала дроном пункт роздачі гуманітарки на Миколаївщині

Російська армія 25 листопада атакувала FPV-дроном пункт роздачі гуманітарної допомоги на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей.
Головні тези:
- Російська армія атакувала цивільних під час роздачі гуманітарної допомоги на Миколаївщині, що призвело до поранення 5 людей.
- Атака РФ на Харків та Одесу призвела до значних руйнувань і постраждалих, серед яких багато госпіталізовано.
- Ракетні удари Росії призвели до пошкодження цивільної інфраструктури, включаючи житлові будинки, автівки та навчальні заклади.
- За словами очільників обласних військових адміністрацій, загалом збільшилась кількість поранених та постраждалих від агресії Росії.
Росіяни атакували дроном цивільних під час роздачі гуманітарної допомоги
Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, внаслідок удару поранення отримали пʼять людей, серед яких як представники гуманітарної місії, так й місцеві мешканці.
Росія атакувала Харків та Одесу
Вранці 25 листопада російська армія атакувала центр Харкова. Наразі кількість постраждалих зросла до 19 людей, 13 з них ушпиталили.
Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на одній з центральних вулиць спалахнула пожежа. Також пошкоджено понад 40 житлових багатоповерхівок та три автівки.
За словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, кількість поранених станом на 11:44 збільшилась до 23 людей, серед яких 14 були госпіталізовані.
Також за інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, злочинна армія РФ завдала удару по центру Одеси. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі та руйнування.
Крім того, внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджена цивільна інфраструктура Одеси, зокрема житлові будинки.
Наразі відомо, що кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Двом людям надали допомогу на місці. Вісім поранених перебувають на стаціонарному лікуванні, ще один продовжує лікування амбулаторно.
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