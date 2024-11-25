Армія РФ атакувала дроном пункт роздачі гуманітарки на Миколаївщині
Категорія
Україна
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Армія РФ атакувала дроном пункт роздачі гуманітарки на Миколаївщині

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Армія РФ атакувала дроном пункт роздачі гуманітарки на Миколаївщині
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Російська армія 25 листопада атакувала FPV-дроном пункт роздачі гуманітарної допомоги на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей.

Головні тези:

  • Російська армія атакувала цивільних під час роздачі гуманітарної допомоги на Миколаївщині, що призвело до поранення 5 людей.
  • Атака РФ на Харків та Одесу призвела до значних руйнувань і постраждалих, серед яких багато госпіталізовано.
  • Ракетні удари Росії призвели до пошкодження цивільної інфраструктури, включаючи житлові будинки, автівки та навчальні заклади.
  • За словами очільників обласних військових адміністрацій, загалом збільшилась кількість поранених та постраждалих від агресії Росії.

Росіяни атакували дроном цивільних під час роздачі гуманітарної допомоги

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, внаслідок удару поранення отримали пʼять людей, серед яких як представники гуманітарної місії, так й місцеві мешканці.

Всі поранені доставлені в лікарню. Двоє чоловіків та жінка у стані середньої тяжкості, двоє чоловіків — у важкому стані. Надається вся необхідна медична допомога, — повідомив Кім.

Росія атакувала Харків та Одесу

Вранці 25 листопада російська армія атакувала центр Харкова. Наразі кількість постраждалих зросла до 19 людей, 13 з них ушпиталили.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на одній з центральних вулиць спалахнула пожежа. Також пошкоджено понад 40 житлових багатоповерхівок та три автівки.

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, кількість поранених станом на 11:44 збільшилась до 23 людей, серед яких 14 були госпіталізовані.

Також за інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, злочинна армія РФ завдала удару по центру Одеси. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі та руйнування. 

Крім того, внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджена цивільна інфраструктура Одеси, зокрема житлові будинки.

Внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, автівки, стоматологія, салон краси, магазини, квіткові крамниці, автівки людей. Також пошкоджені два навчальних заклади — школа та спортивна зала університету. Там вибиті вікна та двері. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях, — повідомив голова ОВА. 

Наразі відомо, що кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Двом людям надали допомогу на місці. Вісім поранених перебувають на стаціонарному лікуванні, ще один продовжує лікування амбулаторно.

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