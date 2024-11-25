Армия РФ атаковала дроном пункт раздачи гуманитарки в Николаевской области

Российская армия 25 ноября атаковала FPV-дроном пункт раздачи гуманитарной помощи в Николаевской области В результате обстрела ранения получили 5 человек.
Главные тезисы
- Атака армии РФ на гуманитарный пункт в Николаевской области привела к ранению 5 человек, включая представителей местной гуманитарной миссии.
- В Харькове и Одессе также произошли значительные разрушения и пострадавшие в результате ракетных ударов России.
- Российская армия нанесла удар по гражданской инфраструктуре, повреждены жилые дома, автомобили, учебные заведения в Одессе.
- Количество раненых и пострадавших от агрессии России в областях увеличилось, что требует немедленных мер по восстановлению и оказанию помощи пострадавшим.
Россияне атаковали дроном гражданских во время раздачи гуманитарной помощи
Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в результате удара ранения получили пять человек, среди которых как представители гуманитарной миссии, так и местные жители.
Россия атаковала Харьков и Одессу
Утром 25 ноября русская армия атаковала центр Харькова. В настоящее время количество пострадавших возросло до 19 человек, 13 из них госпитализированы.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на одной из центральных улиц вспыхнул пожар. Также повреждено более 40 жилых многоэтажек и три автомобиля.
По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, количество раненых по состоянию на 11:44 увеличилось до 23 человек, среди которых 14 были госпитализированы.
Также по информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, преступная армия РФ нанесла удар по центру Одессы В результате вражеской атаки пострадали и разрушены.
Кроме того, в результате ракетной атаки РФ повреждена гражданская инфраструктура Одессы, в том числе жилые дома.
Известно, что количество пострадавших возросло до 11 человек. Двум людям оказали помощь на месте. Восемь раненых находятся на стационарном лечении, еще один продолжает лечение амбулаторно.
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