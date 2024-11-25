Армия РФ атаковала дроном пункт раздачи гуманитарки в Николаевской области
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала дроном пункт раздачи гуманитарки в Николаевской области

Виталий Ким / Николаевская ОВА
Армия РФ атаковала дроном пункт раздачи гуманитарки в Николаевской области
Читати українською

Российская армия 25 ноября атаковала FPV-дроном пункт раздачи гуманитарной помощи в Николаевской области В результате обстрела ранения получили 5 человек.

Главные тезисы

  • Атака армии РФ на гуманитарный пункт в Николаевской области привела к ранению 5 человек, включая представителей местной гуманитарной миссии.
  • В Харькове и Одессе также произошли значительные разрушения и пострадавшие в результате ракетных ударов России.
  • Российская армия нанесла удар по гражданской инфраструктуре, повреждены жилые дома, автомобили, учебные заведения в Одессе.
  • Количество раненых и пострадавших от агрессии России в областях увеличилось, что требует немедленных мер по восстановлению и оказанию помощи пострадавшим.

Россияне атаковали дроном гражданских во время раздачи гуманитарной помощи

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в результате удара ранения получили пять человек, среди которых как представители гуманитарной миссии, так и местные жители.

Все раненые доставлены в больницу. Двое мужчин и женщина в состоянии средней тяжести, двое мужчин — в тяжелом состоянии. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь, — сообщил Ким.

Россия атаковала Харьков и Одессу

Утром 25 ноября русская армия атаковала центр Харькова. В настоящее время количество пострадавших возросло до 19 человек, 13 из них госпитализированы.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на одной из центральных улиц вспыхнул пожар. Также повреждено более 40 жилых многоэтажек и три автомобиля.

По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, количество раненых по состоянию на 11:44 увеличилось до 23 человек, среди которых 14 были госпитализированы.

Также по информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, преступная армия РФ нанесла удар по центру Одессы В результате вражеской атаки пострадали и разрушены.

Кроме того, в результате ракетной атаки РФ повреждена гражданская инфраструктура Одессы, в том числе жилые дома.

В результате ракетного удара повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, автомобили, стоматология, салон красоты, магазины, цветочные магазины, автомобили людей. Также повреждены два учебных заведения — школа и спортивный зал университета. Там выбиты окна и двери. К счастью, педагоги и учащиеся в момент удара были в укрытиях, — сообщил председатель ОВА.

Известно, что количество пострадавших возросло до 11 человек. Двум людям оказали помощь на месте. Восемь раненых находятся на стационарном лечении, еще один продолжает лечение амбулаторно.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Харькову — количество раненых резко возросло
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Ракетный удар РФ по Харькову — количество раненых резко возросло
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ударила по центру Одессы. Есть разрушения
Олег Кипер / Одесская ОВА
Последствия атаки РФ по Одессе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 71 российский "шахед" во время атаки на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 71 российский "шахед" во время атаки на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?