Армия РФ атаковала дроном пункт раздачи гуманитарки в Николаевской области

Российская армия 25 ноября атаковала FPV-дроном пункт раздачи гуманитарной помощи в Николаевской области В результате обстрела ранения получили 5 человек.

Россияне атаковали дроном гражданских во время раздачи гуманитарной помощи

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в результате удара ранения получили пять человек, среди которых как представители гуманитарной миссии, так и местные жители.

Все раненые доставлены в больницу. Двое мужчин и женщина в состоянии средней тяжести, двое мужчин — в тяжелом состоянии. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь, — сообщил Ким. Поделиться

Россия атаковала Харьков и Одессу

Утром 25 ноября русская армия атаковала центр Харькова. В настоящее время количество пострадавших возросло до 19 человек, 13 из них госпитализированы.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на одной из центральных улиц вспыхнул пожар. Также повреждено более 40 жилых многоэтажек и три автомобиля.

По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, количество раненых по состоянию на 11:44 увеличилось до 23 человек, среди которых 14 были госпитализированы.

Также по информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, преступная армия РФ нанесла удар по центру Одессы В результате вражеской атаки пострадали и разрушены.

Кроме того, в результате ракетной атаки РФ повреждена гражданская инфраструктура Одессы, в том числе жилые дома.

В результате ракетного удара повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, автомобили, стоматология, салон красоты, магазины, цветочные магазины, автомобили людей. Также повреждены два учебных заведения — школа и спортивный зал университета. Там выбиты окна и двери. К счастью, педагоги и учащиеся в момент удара были в укрытиях, — сообщил председатель ОВА. Поделиться