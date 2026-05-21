Армія РФ атакувала Дружківку ФАБами і дронами — 4 загиблих, 5 поранених

У Дружківці на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо цивільних, ще п’ятеро дістали поранення. Про це повідомила прокуратура Донецької області.

Росія атакувала Дружківку: 4 загиблих

21 травня об 11:00 російські війська атакували Дружківку трьома «ФАБ-250» з УМПК.

У результаті влучання засобів ураження загинули троє чоловіків 33, 59 і 62 років.

Ще четверо чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалим надається медична допомога, один з них перебуває у важкому стані, констатували у прокуратурі.

А також додали, що вже через годину окупанти вдарили FPV-дроном по автомобілю «ВАЗ-2107», що рухався однією з вулиць населеного пункту.