Армія РФ атакувала Дружківку ФАБами і дронами — 4 загиблих, 5 поранених
У Дружківці на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо цивільних, ще п’ятеро дістали поранення. Про це повідомила прокуратура Донецької області.

Головні тези:

  • У Дружківці на Донеччині армія РФ атакувала цивільне населення за допомогою ФАБ і дронів.
  • В результаті нападу загинули 4 людини, а ще 5 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Росія атакувала Дружківку: 4 загиблих

21 травня об 11:00 російські війська атакували Дружківку трьома «ФАБ-250» з УМПК.

У результаті влучання засобів ураження загинули троє чоловіків 33, 59 і 62 років.

Ще четверо чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалим надається медична допомога, один з них перебуває у важкому стані, констатували у прокуратурі.

А також додали, що вже через годину окупанти вдарили FPV-дроном по автомобілю «ВАЗ-2107», що рухався однією з вулиць населеного пункту.

Зазнав смертельних травм 52-річний містянин, а у 51-річного чоловіка діагностовано мінно-вибухову і закриту черепно-мозкову травми та множинні осколкові поранення.

