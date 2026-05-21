Армія РФ атакувала Дружківку ФАБами і дронами — 4 загиблих, 5 поранених

У Дружківці на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо цивільних, ще п’ятеро дістали поранення. Про це повідомила прокуратура Донецької області.
Головні тези:
- У Дружківці на Донеччині армія РФ атакувала цивільне населення за допомогою ФАБ і дронів.
- В результаті нападу загинули 4 людини, а ще 5 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Росія атакувала Дружківку: 4 загиблих
21 травня об 11:00 російські війська атакували Дружківку трьома «ФАБ-250» з УМПК.
Ще четверо чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалим надається медична допомога, один з них перебуває у важкому стані, констатували у прокуратурі.
А також додали, що вже через годину окупанти вдарили FPV-дроном по автомобілю «ВАЗ-2107», що рухався однією з вулиць населеного пункту.
Зазнав смертельних травм 52-річний містянин, а у 51-річного чоловіка діагностовано мінно-вибухову і закриту черепно-мозкову травми та множинні осколкові поранення.
