Армия РФ атаковала Дружковку ФАБами и дронами — 4 погибших, 5 раненых
В Дружковке Донецкой области в результате вражеских обстрелов погибли четверо гражданских, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

Главные тезисы

  • В результате атаки армии РФ на Дружковку погибли 4 гражданских, еще 5 получили ранения. Прокуратура Донецкой области подтвердила факт нападения и проводит расследование.
  • Армия РФ использовала ФАБы и дроны при атаке на гражданское население в Дружковке. Среди погибших и раненых есть мужчины разных возрастов.

Россия атаковала Дружковку: 4 погибших

21 мая в 11:00 российские войска атаковали Дружковку тремя «ФАБ-250» с УМПК.

В результате попадания средств поражения погибли трое мужчин 33, 59 и 62 лет.

Еще четверо мужчин получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, одна из них находится в тяжелом состоянии, констатировали в прокуратуре.

А также добавили, что уже через час оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю «ВАЗ-2107», двигавшемуся по одной из улиц населенного пункта.

Потерпел смертельные травмы 52-летний горожанин, а у 51-летнего мужчины диагностирована минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения.

