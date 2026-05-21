Армия РФ атаковала Дружковку ФАБами и дронами — 4 погибших, 5 раненых

В Дружковке Донецкой области в результате вражеских обстрелов погибли четверо гражданских, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

Россия атаковала Дружковку: 4 погибших

21 мая в 11:00 российские войска атаковали Дружковку тремя «ФАБ-250» с УМПК.

В результате попадания средств поражения погибли трое мужчин 33, 59 и 62 лет. Поделиться

Еще четверо мужчин получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, одна из них находится в тяжелом состоянии, констатировали в прокуратуре.

А также добавили, что уже через час оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю «ВАЗ-2107», двигавшемуся по одной из улиц населенного пункта.