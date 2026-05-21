Армия РФ атаковала Дружковку ФАБами и дронами — 4 погибших, 5 раненых

В Дружковке Донецкой области в результате вражеских обстрелов погибли четверо гражданских, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.
Главные тезисы
- В результате атаки армии РФ на Дружковку погибли 4 гражданских, еще 5 получили ранения. Прокуратура Донецкой области подтвердила факт нападения и проводит расследование.
- Армия РФ использовала ФАБы и дроны при атаке на гражданское население в Дружковке. Среди погибших и раненых есть мужчины разных возрастов.
Россия атаковала Дружковку: 4 погибших
21 мая в 11:00 российские войска атаковали Дружковку тремя «ФАБ-250» с УМПК.
Еще четверо мужчин получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, одна из них находится в тяжелом состоянии, констатировали в прокуратуре.
А также добавили, что уже через час оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю «ВАЗ-2107», двигавшемуся по одной из улиц населенного пункта.
Потерпел смертельные травмы 52-летний горожанин, а у 51-летнего мужчины диагностирована минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения.
