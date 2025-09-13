Армія РФ атакувала Костянтинівку — є загиблі та поранені

13 вересня російські загарбники з артилерії та РСЗВ "Смерч" обстріляли Костянтинівку Донецької області. Згідно з останніми даними, загинули 3 людей, ще 7 цивільних були поранені.

Костянтинівка пережила ще одну смертельну атаку РФ

Про наслідки розповіли Донецька облпрокуратура та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами місцевої влади, протягом 50 хвилин російські окупанти били по Костянтинівці зі ствольної артилерії та РСЗВ "Смерч".

Під ворожим вогнем вчергове опинився житловий мікрорайон. Внаслідок атаки загинули троє містян 33, 76 та 78 років, — йдеться в офіційній заяві.

Окрім того, вказано, що були поранені четверо жінок віком від 42 до 59 років й троє 27, 59 і 61-річних чоловіків.

У них виявили мінно-вибухові травми, осколкові поранення та відкритий перелом. У шпиталі їхній стан оцінили як середньої тяжкості.

Також повідомляється про пошкодження 14 приватних та багатоквартирних будинків і легковий автомобіль.