Армия РФ атаковала Константиновку — есть погибшие и раненые

13 сентября российские захватчики по артиллерии и РСЗО "Смерч" обстреляли Константиновку Донецкой области. Согласно последним данным, погибли 3 человека, еще 7 гражданских были ранены.
Главные тезисы
- Почти час россияне били по Константиновке из ствольной артиллерии и РСЗО.
- Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений.
Константиновка пережила еще одну смертельную атаку РФ
О последствиях рассказали Донецкая облпрокуратура и глава Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
По словам местных властей, в течение 50 минут российские оккупанты били по Константиновке из ствольной артиллерии и РСЗО "Смерч".
Кроме того, указано, что были ранены четыре женщины в возрасте от 42 до 59 лет и трое 27, 59 и 61-летних мужчин.
В них обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные ранения и открытый перелом. В госпитале их состояние было оценено как средней тяжести.
Также сообщается о повреждении 14 частных и многоквартирных домов и легковом автомобиле.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-