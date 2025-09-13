Армия РФ атаковала Константиновку — есть погибшие и раненые
Армия РФ атаковала Константиновку — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка пережила еще одну смертельную атаку РФ
13 сентября российские захватчики по артиллерии и РСЗО "Смерч" обстреляли Константиновку Донецкой области. Согласно последним данным, погибли 3 человека, еще 7 гражданских были ранены.

Главные тезисы

  • Почти час россияне били по Константиновке из ствольной артиллерии и РСЗО.
  • Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений.

Константиновка пережила еще одну смертельную атаку РФ

О последствиях рассказали Донецкая облпрокуратура и глава Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

По словам местных властей, в течение 50 минут российские оккупанты били по Константиновке из ствольной артиллерии и РСЗО "Смерч".

Под вражеским огнем в очередной раз оказался жилой микрорайон. В результате атаки погибли трое горожан 33, 76 и 78 лет, — сказано в официальном заявлении.

Кроме того, указано, что были ранены четыре женщины в возрасте от 42 до 59 лет и трое 27, 59 и 61-летних мужчин.

В них обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные ранения и открытый перелом. В госпитале их состояние было оценено как средней тяжести.

Также сообщается о повреждении 14 частных и многоквартирных домов и легковом автомобиле.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений.

