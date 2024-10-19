За інформацією керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, злочинна армія РФ атакувала регіон протягом ночі на 19 жовтня і поцілила у об'єкт критичної інфраструтури. Внаслідок ворожої атаки також є загиблий та поранений.
Головні тези:
- Злочинна армія РФ атакувала Черкаську область, спричинивши загибель та поранення місцевих жителів.
- Унаслідок ворожої атаки було знищено 41 БПЛА противника.
- Крім Черкаської області, армія РФ також здійснила атаку на пожежну частину у Сумській області, завдавши значних руйнувань та поранень.
- Внаслідок атаки в різних регіонах України пошкоджено критичну інфраструктуру, будівлі та транспортні засоби, внаслідок чого є загиблі та поранені.
- У зв'язку з атаками енергетики на Сумщині та Чернігівщині введені графіки аварійних відключень для безпечної експлуатації систем.
Що відомо про наслідки атаки російських окупантів на Черкаську область
Керівник ОВА зазначив, що в результаті масованої ворожої атаки по Уманському району внаслідок отриманих поранень загинула жінка 1961 року народження.
Окрім цього, за його інформацією, у Черкаському районі є влучання у об’єкт критичної інфраструктури.
У приватному секторі обласного центру уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ.
Що відомо про наслідки масованої атаки армії РФ по інших регіонах України
У Сумській області злочинна армія РФ зруйнувала пожежну частину у Шостці.
За інформацією представників ДСНС регіону, воєнні злочинці з армії РФ завдали удару по пожежно-рятувальній частині у Шостці, частово зруйнувавши будівлю.
Внаслідок ворожого обстрілу п'ять рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували.
Пошкоджено будівлі та шість одиниць техніки ДСНС.
За інформацією представників прокуратури Сумської області, російські окупанти скинули на місто три керовані авіаційні бомби.
Унаслідок атаки ворога поранено вісім осіб. Пошкоджено навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ, житлові будинки та транспортні засоби.
Згодом стало відомо, що в одній із будівель з під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.
У Сумській області зранку 19 жовтня також ввели аварійні відключення світла. Вночі окупанти атакували об'єкти енергетики у регіоні.
За вказівкою "Укренерго" о 8:57 у частині Сумської області запровадили аварійні відключення. Введені графіки аварійних відключень із 1 по 5 черги.
Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.
"Укренерго" повідомило, що внаслідок пошкодження енергообладнання запроваджені аварійні відключення також у Чернігівській області.
"Сумиобленерго" заявило, що графіки аварійних відключень застосовуються для 6-10 черг (із 10:57). Відповідно споживачі 1-5 черг заживлені.
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