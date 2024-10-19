За інформацією керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, злочинна армія РФ атакувала регіон протягом ночі на 19 жовтня і поцілила у об'єкт критичної інфраструтури. Внаслідок ворожої атаки також є загиблий та поранений.

Що відомо про наслідки атаки російських окупантів на Черкаську область

За попередньою інформацією, загалом силами ППО та РЕБ-протидії знищено 41 БПЛА противника та 2 ракети. Однак маємо декілька влучань, а також наслідки через падіння уламків, — зазначив Табурець. Поширити

Керівник ОВА зазначив, що в результаті масованої ворожої атаки по Уманському району внаслідок отриманих поранень загинула жінка 1961 року народження.

Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. На жаль, лікарі вже були безсилі, — повідомив Табурець. Поширити

Окрім цього, за його інформацією, у Черкаському районі є влучання у об’єкт критичної інфраструктури.

Наслідки уточнюємо. Окрім того, "шахед" поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Пожежу вже ліквідували. Один травмований. Від госпіталізації відмовився, — додав Табурець. Поширити

У приватному секторі обласного центру уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ.

Що відомо про наслідки масованої атаки армії РФ по інших регіонах України

У Сумській області злочинна армія РФ зруйнувала пожежну частину у Шостці.

За інформацією представників ДСНС регіону, воєнні злочинці з армії РФ завдали удару по пожежно-рятувальній частині у Шостці, частово зруйнувавши будівлю.

Внаслідок ворожого обстрілу п'ять рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували.

Пошкоджено будівлі та шість одиниць техніки ДСНС.

За інформацією представників прокуратури Сумської області, російські окупанти скинули на місто три керовані авіаційні бомби.

Унаслідок атаки ворога поранено вісім осіб. Пошкоджено навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ, житлові будинки та транспортні засоби.

Згодом стало відомо, що в одній із будівель з під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

У Сумській області зранку 19 жовтня також ввели аварійні відключення світла. Вночі окупанти атакували об'єкти енергетики у регіоні.

За вказівкою "Укренерго" о 8:57 у частині Сумської області запровадили аварійні відключення. Введені графіки аварійних відключень із 1 по 5 черги.

Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.

"Укренерго" повідомило, що внаслідок пошкодження енергообладнання запроваджені аварійні відключення також у Чернігівській області.