По информации руководителя Черкасской ОВА Игоря Табурца, преступная армия РФ атаковала регион в течение ночи на 19 октября и попала в объект критической инфраструктуры. В результате вражеской атаки также погиб и ранен.

Что известно о последствиях атаки российских окупантов на Черкасскую область

По предварительной информации, в целом силами ПВО и РЭБ-противодействия уничтожены 41 БПЛА противника и 2 ракеты. Однако есть несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков, — отметил Табурец. Поделиться

Руководитель ОВА отметил, что в результате массированной вражеской атаки по Уманскому району в результате полученных ранений погибла женщина 1961 года рождения.

Ее доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, врачи уже были бессильны, — сообщил Табурец. Поделиться

Кроме того, по его информации, в Черкасском районе есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Последствия уточняем. Кроме того, "шахед" попал в складское помещение частного предприятия. Пожар уже был ликвидирован. Один травмирован. От госпитализации отказался, — добавил Табурец. Поделиться

В частном секторе областного центра обломками БПЛА повреждены окна жилого дома и в здании ДЮСШ.

Что известно о последствиях массированной атаки армии РФ по другим регионам Украины

В Сумской области преступная армия РФ разрушила пожарную часть в Шостке.

По информации представителей ГСЧС региона, военные преступники из армии РФ нанесли удар по пожарно-спасательной части в Шостке, часто разрушив здание.

В результате вражеского обстрела пять спасателей получили ранения, их госпитализировали.

Повреждены здания и шесть единиц техники ГСЧС.

По информации представителей прокуратуры Сумской области, российские оккупанты сбросили на город три управляемых авиационных бомбы.

В результате атаки врага ранены восемь человек. Повреждены учебные и медицинские учреждения, помещения ряда учреждений, жилые дома и транспортные средства.

Впоследствии стало известно, что в одном из зданий из-под завалов достали тело погибшего мужчины.

В Сумской области с утра 19 октября также ввели аварийные отключения света. Ночью оккупанты атаковали объекты энергетики в регионе.

По указанию "Укрэнерго" в 8:57 в части Сумской области ввели аварийные отключения. Введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди.

Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района.

"Укрэнерго" сообщило, что в результате повреждения энергооборудования введены аварийные отключения также в Черниговской области.