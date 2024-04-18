Армія РФ атакувала обʼєкти критичної інфраструктури на Прикарпатті

Російські загарбники намагалися вдарити по об’єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Що відомо про атаку РФ на Прикарпаття

18 квітня російські війська атакували безпілотниками західні області України, зокрема Івано-Франківську область. Сили протиповітряної оборони збили більшість цілей.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, росіяни цілили в обʼєкти критичної інфраструктури на Прикарпатті. Через падіння уламків дронів спалахнули пожежі, однак люди не постраждали.

На місцях працюють відповідні служби. Наслідки атак уточнюють.

Нагадаємо, що росіяни не вперше атакують Прикарпаття. Так, під час масованого обстрілу України 22 березня в регіоні зафіксували попадання по об'єкту критичної інфраструктури. Тоді постраждала одна людина.

Що відомо про атаку РФ на Україну 18 квітня

Російські війська знову атакували Україну, використавши дрони-камікадзе. Вибухи лунали у Івано-Франківській області та гучно було у Хмельницькій області.

Як зазначили в Силах оборони півдня України, цієї ночі двома хвилями із інтервалом в 3 години окупанти спрямували групи ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" з півдня в центральні та західні регіони країни.

Загалом у ніч на 18 квітня окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із районів Приморсько-Ахтарськ — РФ та мису Чауда — Крим.