Армия РФ атаковала объекты критической инфраструктуры в Прикарпатье

Российские захватчики пытались ударить по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Что известно об атаке РФ на Прикарпатье

18 апреля российские войска атаковали беспилотниками западные области Украины, в частности, Ивано-Франковскую область. Силы противовоздушной обороны сбили большая часть целей.

Как сообщила глава Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук, россияне целили в объекты критической инфраструктуры на Прикарпатье. Из-за падения обломков дронов вспыхнули пожары, однако люди не пострадали.

На местах работают соответствующие службы. Последствия атак уточняются.

Напомним, что россияне не впервые атакуют Прикарпатье. Во время массированного обстрела Украины 22 марта в регионе зафиксировали попадание по объекту критической инфраструктуры. Тогда пострадал один человек.

Что известно об атаке РФ на Украину 18 апреля

Российские войска снова атаковали Украину, использовав дроны-камикадзе. Взрывы раздавались в Ивано-Франковской области и громко было в Хмельницкой области.

Как отметили в Силах обороны юга Украины, этой ночью двумя волнами с интервалом в 3 часа оккупанты направили группы ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" с юга в центральные и западные регионы страны.

Всего в ночь на 18 апреля оккупанты атаковали 13-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск — РФ и мыса Чауда — Крым.