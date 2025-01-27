Армія РФ атакувала підприємство у Нікополі — постраждало 5 людей

Росія знову атакувала Нікополь

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вже зранку російська армія тероризує Нікополь.

Внаслідок артилерійського обстрілу постраждали п’ятеро чоловіків віком від 30 до 39 років, усіх госпіталізовано.

Також через обстріл спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Промислове підприємство зазнало пошкоджень.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, станом на 9:00 підтверджено знищення 57 ударних безпілотників типу Shahed та інших дронів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків».

Внаслідок російського удару пошкоджено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки в Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Київській областях.

Атаку здійснювали з території Росії — з напрямків Орла, Курська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.