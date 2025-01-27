Армия РФ атаковала предприятие в Никополе — пострадали 5 человек

Утром 27 января русские войска обстреляли Никополь. В результате обстрела было повреждено промышленное предприятие.

Россия снова атаковала Никополь

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, уже утром российская армия терроризирует Никополь.

В результате артиллерийского обстрела пострадали пять мужчин в возрасте от 30 до 39 лет, все госпитализированы.

Также из-за обстрела вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Промышленное предприятие получило повреждения.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, на 9:00 подтверждено уничтожение 57 ударных беспилотников типа Shahed и других дронов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

39 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий».

В результате российского удара повреждены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома в Днепропетровской, Сумской, Ивано-Франковской и Киевской областях.

Атаку осуществляли с территории России — по направлениям Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Отражение воздушной атаки обеспечивались авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы, мобильными огненными группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.