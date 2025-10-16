Армія РФ атакувала ракетами навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ — є втрати
Армія РФ атакувала ракетами навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ — є втрати

ОК "Південь"
ракета

Вранці 16 жовтня росіяни завдали удару двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу Сухопутних військ Збройних сил України, є втрати.

Головні тези:

  • Російська армія атакувала навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ двома балістичними ракетами уранці 16 жовтня.
  • У результаті атаки відбулися втрати серед військовослужбовців та цивільних осіб.
  • ЗСУ розпочали розслідування цього події та надають всю необхідну медичну допомогу пораненим.

Росія атакувала навчальний центр ЗСУ: є загиблі

Про це у Фейсбуці повідомляє оперативне командування "Південь".

Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими.

Рішенням головнокомандувача ЗСУ за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що через зростання дронової та ракетної загрози з боку РФ, навчальні центри Збройних сил України поступово переміщують углиб країни, подалі від лінії фронту.

