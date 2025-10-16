Армія РФ атакувала ракетами навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ — є втрати

Вранці 16 жовтня росіяни завдали удару двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу Сухопутних військ Збройних сил України, є втрати.
Головні тези:
- Російська армія атакувала навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ двома балістичними ракетами уранці 16 жовтня.
- У результаті атаки відбулися втрати серед військовослужбовців та цивільних осіб.
- ЗСУ розпочали розслідування цього події та надають всю необхідну медичну допомогу пораненим.
Росія атакувала навчальний центр ЗСУ: є загиблі
Про це у Фейсбуці повідомляє оперативне командування "Південь".
Рішенням головнокомандувача ЗСУ за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що через зростання дронової та ракетної загрози з боку РФ, навчальні центри Збройних сил України поступово переміщують углиб країни, подалі від лінії фронту.
