Армия РФ атаковала ракетами учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ — есть потери
Армия РФ атаковала ракетами учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ — есть потери

ОК "Юг"
ракета
Утром 16 октября россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, есть потери.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ баллистическими ракетами, что привело к потерям среди военнослужащих и гражданских лиц.
  • Меры безопасности и оповещения не позволили полностью избежать потерь, однако раненым предоставляется медицинская помощь.
  • ВСУ начали расследование инцидента, пытаясь установить обстоятельства и ответственность за атаку.

Россия атаковала учебный центр ВСУ: есть погибшие

Об этом в Фейсбуке сообщает оперативное командование "Юг".

Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещения, перемещение в укрытие и другие предпринятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения смогут связаться со своими близкими.

Решением главнокомандующего ВСУ по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что из-за роста дроновой и ракетной угрозы со стороны РФ учебные центры Вооруженных сил Украины постепенно перемещают вглубь страны, подальше от линии фронта.

