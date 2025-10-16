Армия РФ атаковала ракетами учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ — есть потери

Утром 16 октября россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, есть потери.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ баллистическими ракетами, что привело к потерям среди военнослужащих и гражданских лиц.
- Меры безопасности и оповещения не позволили полностью избежать потерь, однако раненым предоставляется медицинская помощь.
- ВСУ начали расследование инцидента, пытаясь установить обстоятельства и ответственность за атаку.
Россия атаковала учебный центр ВСУ: есть погибшие
Об этом в Фейсбуке сообщает оперативное командование "Юг".
Решением главнокомандующего ВСУ по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что из-за роста дроновой и ракетной угрозы со стороны РФ учебные центры Вооруженных сил Украины постепенно перемещают вглубь страны, подальше от линии фронта.
