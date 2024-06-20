Армія РФ атакувала село на Донеччині з РСЗВ "Смерч" — є загиблі та поранені

Російські терористичні війська 20 червня обстріляли село Розкішне в Донецькій області касетними боєприпасами. Унаслідок цього загинуло три людини.
Головні тези:
- Оккупанти атакували село Розкішне на Донеччині касетними боєприпасами, загинули троє людей і п'ятеро отримали поранення.
- Зазначається, що в результаті обстрілу населеного пункту були пошкоджені будинки, автомобілі та інфраструктура.
- Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни представниками російської армії.
- Голова Донецької ОВА засудив напад та нагадав про жорстокість ворога, який не зупиниться навіть перед вбивством цивільного населення.
- Цей теракт є ще одним доказом агресії Росії на українській території та показує необхідність міжнародної реакції на подібні порушення.
Армія РФ атакувала село Розкішне зі “Смерчу”
Зазначається, що село Розкішне росіяни обстріляли о 12:20 касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". Внаслідок цього загинули 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобілі й газопровід.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.
Окупанти ударили по селу на Донеччині касетними боєприпасами
Ворог вдарив по селу на Донеччині касетними боєприпасами зі Смерчів, загинуло троє людей, ще п'ятеро — поранені. Про це 15 червня повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За словами Філашкіна, село зазнало удару касетними боєприпасами зі Смерчів сьогодні близько 9 ранку. Загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеня дістали п'ятеро людей.
Пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів.
Ще один жахливий теракт російської федерації на нашій землі. Ще одне нагадування, що ворог не має жалю, — резюмував голова ОВА.
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