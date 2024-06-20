Армія РФ атакувала село на Донеччині з РСЗВ "Смерч" — є загиблі та поранені

Російські терористичні війська 20 червня обстріляли село Розкішне в Донецькій області касетними боєприпасами. Унаслідок цього загинуло три людини.

Армія РФ атакувала село Розкішне зі “Смерчу”

Зазначається, що село Розкішне росіяни обстріляли о 12:20 касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". Внаслідок цього загинули 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

При цьому ще четверо людей дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, серед постраждалих є хлопець 14 років. Поширити

В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобілі й газопровід.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Окупанти ударили по селу на Донеччині касетними боєприпасами

Ворог вдарив по селу на Донеччині касетними боєприпасами зі Смерчів, загинуло троє людей, ще п'ятеро — поранені. Про це 15 червня повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

3 людини загинули і 5 поранено внаслідок ранкового обстрілу села Улакли Великоновосілківської громади — повідомив голова ОВА. Поширити

За словами Філашкіна, село зазнало удару касетними боєприпасами зі Смерчів сьогодні близько 9 ранку. Загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеня дістали п'ятеро людей.

Пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів.