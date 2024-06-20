Армия РФ атаковала село в Донецкой области с РСЗО "Смерч" — есть погибшие и раненые

Российские террористические войска 20 июня обстреляли село Роскошное в Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате погибли три человека.

Армия РФ атаковала село Роскошное со "Смерча"

Отмечается, что село Роскошное россияне обстреляли в 12:20 кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч". В результате погибли 64-летняя женщина и двое мужчин 30 и 42 лет.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

При этом еще четыре человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, среди пострадавших есть парень 14 лет. Поделиться

В результате обстрела населенного пункта повреждены 4 домохозяйства, 2 автомобиля и газопровод.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Оккупанты ударили по селу в Донецкой области кассетными боеприпасами

Враг ударил по селу на Донеччине кассетными боеприпасами из Смерчей, погибли три человека, еще пятеро ранены. Об этом 15 июня сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

3 человека погибли и 5 ранены в результате утренних обстрелов села Улаклы Великоновоселковской общины — сообщил председатель ОВА. Поделиться

По словам Филашкина, село получило удар кассетными боеприпасами из Смерчей сегодня около 9 утра. Погибли 2 женщины 39 и 32 лет и мужчина 30 лет. Ранения разной степени получили пять человек.

Повреждены 2 админздания, частный дом, магазин и 8 автомобилей.