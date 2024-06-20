Армия РФ атаковала село в Донецкой области с РСЗО "Смерч" — есть погибшие и раненые

Российские террористические войска 20 июня обстреляли село Роскошное в Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате погибли три человека.
Главные тезисы
- Атака российской армии с РСЗО “Смерч” на село Роскошное в Донецкой области привела к погибшим и раненым людям.
- Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны представителями РФ.
- Удар по селу Роскошное является еще одним доказательством агрессии России на украинской территории.
- Атака российской армии вызывает необходимость международной реакции на подобные нарушения международного права и гуманитарных норм.
- Этот инцидент свидетельствует о жестокости врага, который не стесняется атаковать даже мирных граждан.
Армия РФ атаковала село Роскошное со "Смерча"
Отмечается, что село Роскошное россияне обстреляли в 12:20 кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч". В результате погибли 64-летняя женщина и двое мужчин 30 и 42 лет.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
В результате обстрела населенного пункта повреждены 4 домохозяйства, 2 автомобиля и газопровод.
В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.
Оккупанты ударили по селу в Донецкой области кассетными боеприпасами
Враг ударил по селу на Донеччине кассетными боеприпасами из Смерчей, погибли три человека, еще пятеро ранены. Об этом 15 июня сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По словам Филашкина, село получило удар кассетными боеприпасами из Смерчей сегодня около 9 утра. Погибли 2 женщины 39 и 32 лет и мужчина 30 лет. Ранения разной степени получили пять человек.
Повреждены 2 админздания, частный дом, магазин и 8 автомобилей.
Еще один ужасающий теракт русской федерации на нашей земле. Еще одно напоминание, что у врага нет жалости, — резюмировал председатель ОВА.
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