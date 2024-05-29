Армия РФ ударила по Сумщине - два человека погибли
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила по Сумщине - два человека погибли

Сумская ОВА
Сумщина
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29 мая военные РФ ударили по пгт Краснополье Сумской области. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура, ранены и погибли среди гражданского населения.

В результате удара РФ по Сумщине погибли два человека

Армия РФ ударила по центру Краснополья, между административным зданием и зданием культуры.

В результате удара известно о трех раненых людях. Также повреждены дом культуры, административные здания.

На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются.

Отметим, что воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 8:37 и продолжалась до 9:09. В воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Также в военной администрации отметили, что россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 1 взрыв. Обстрелы потерпели Шалыгинская и Конотопская общины.

В Сумской области наиболее активны российские ДРГ

По информации ГНСУ, с конца 2023 года в Сумской области россияне наиболее активно применяют свои диверсионно-разведывательные группы.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что захватчики пытаются использовать ДРГ, в частности, и с целью разоблачения мест расположения украинских защитников, линии обороны, чтобы наносить туда поражение.

Такие группы могут насчитывать 4-5 человек, были группы в составе более 10 человек, а были и до 20, которые во время своих действий пытались даже делиться на меньшие группы для того, чтобы окружить наших защитников. Попытки мероприятия ДРГ фиксируются по всей протяженности границы Сумщины - они появляются на всех участках. Но мы разоблачаем такие группы, – заявил Демченко.

Андрей Демченко

Андрей Демченко

Спикер ГНСУ

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