Армія РФ вдарила по Сумщині — дві людини загинули

29 травня військові РФ вдарили по смт Краснопілля на Сумщині. В результаті удару пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранені і загиблі серед цивільного населення.

В результаті удару РФ по Сумщині загинуло двоє осіб

Армія РФ вдарила по центру Краснопілля, між адміністративною будівлею та будинком культури.

Внаслідок удару відомо про трьох поранених людей. Також пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі.

На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки уточнюються.

Зазначимо, що повітряна тривога на Сумщині була оголошена о 8:37 і тривала до 9:09. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також у військовій адміністрації зазначили, що росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 1 вибух. Обстрілів зазнали Шалигинська та Конотопська громади.

У Сумській області найбільш активні російські ДРГ

За інформацією ДПСУ з кінця 2023 року у Сумській області росіяни найбільш активно застосовують свої диверсійно-розвідувальні групи.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що загарбники намагаються використовувати ДРГ, зокрема, і з метою викриття місць розташування українських захисників, лінії оборони, щоб наносити туди ураження.