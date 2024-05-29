Армія РФ вдарила по Сумщині — дві людини загинули
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила по Сумщині — дві людини загинули

Сумська ОВА
Сумщина

29 травня військові РФ вдарили по смт Краснопілля на Сумщині. В результаті удару пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранені і загиблі серед цивільного населення.

В результаті удару РФ по Сумщині загинуло двоє осіб

Армія РФ вдарила по центру Краснопілля, між адміністративною будівлею та будинком культури.

Внаслідок удару відомо про трьох поранених людей. Також пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі.

На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки уточнюються.

Зазначимо, що повітряна тривога на Сумщині була оголошена о 8:37 і тривала до 9:09. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також у військовій адміністрації зазначили, що росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 1 вибух. Обстрілів зазнали Шалигинська та Конотопська громади.

У Сумській області найбільш активні російські ДРГ

За інформацією ДПСУ з кінця 2023 року у Сумській області росіяни найбільш активно застосовують свої диверсійно-розвідувальні групи.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що загарбники намагаються використовувати ДРГ, зокрема, і з метою викриття місць розташування українських захисників, лінії оборони, щоб наносити туди ураження.

Такі групи можуть налічувати 4-5 осіб, були групи у складі понад 10 осіб, а були — і до 20, які під час своїх дій намагалися навіть ділитися на менші групи для того, щоб оточити наших захисників. Спроби заходу ДРГ фіксуються по всій протяжності кордону Сумщини — вони з'являються на всіх ділянках. Але ми викриваємо такі групи, — заявив Демченко.

Андрій Демченко

Андрій Демченко

Речник ДПСУ

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські війська обстріляли Херсон. Є поранені
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Донеччину — є загиблі
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Обстріл Донеччини
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Чернігівську область. Поранено троє людей
обстріл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?