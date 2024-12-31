Армія РФ атакувала Сумщину — пошкоджено 12 багатоповерхівок

31 грудня російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади у Сумській області. Внаслідок атаки зруйновано кілька об’єктів, пошкоджено житлові будинки, освітні заклади та соціальну інфраструктуру.
Головні тези:
- Російські війська атакували Сумщину ракетним ударом, пошкодивши 12 багатоповерхівок та інфраструктуру Шосткинської громади.
- Місцеві жителі були закликані залишатися в укриттях через продовження ракетних ударів з боку росіян.
- Окрім житлових будинків, були пошкоджені також освітні заклади та інші об'єкти соціальної сфери.
- Українські військові зафіксували загрозу застосування авіаційних та балістичних засобів ураження з боку РФ.
- Реакція української влади на атаку РФ включала роботу сил ППО та застосування заходів безпеки для місцевого населення.
Що відомо про атаку РФ по Сумщині
Як зазначається, 31 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Наслідки атаки уточнюються.
Голова Шосткинської громади Микола Нога підтвердив руйнування:
знищено окремі об’єкти інфраструктури,
пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків,
пошкоджено 2 освітніх заклади та інші об’єкти соціальної сфери.
Близько 9:00 Сумська ОВА повідомила, що росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по інфраструктурі Шосткинської громади. Мешканців закликали залишатися в укриттях.
Росія атакувала балістикою Україну 31 грудня
Військові поінформували о 07:17 про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, та заявили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Глави ОВА низки областей заявили про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59/69.
О 7:58 тривога поширилася на всю територію України.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Ракети рухалися в напрямку Василькова, а також спостерігається швидкісна ціль на Сумщині.
Згодом у районі Василькова близько 8:00 пролунали вибухи. У Києві також було чутно вибухи.
Влада Києва підтвердила роботу сил ППО. Мешканців закликали залишатися в укриттях та не публікувати фото чи відео роботи ППО та місць падіння збитих цілей.
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