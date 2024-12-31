Армія РФ атакувала Сумщину — пошкоджено 12 багатоповерхівок

31 грудня російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади у Сумській області. Внаслідок атаки зруйновано кілька об’єктів, пошкоджено житлові будинки, освітні заклади та соціальну інфраструктуру.

Що відомо про атаку РФ по Сумщині

Як зазначається, 31 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Наслідки атаки уточнюються.

Голова Шосткинської громади Микола Нога підтвердив руйнування:

знищено окремі об’єкти інфраструктури,

пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків,

пошкоджено 2 освітніх заклади та інші об’єкти соціальної сфери.

На місці працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Збитки та втрати наразі уточнюються, — зазначив Нога. Поширити

Близько 9:00 Сумська ОВА повідомила, що росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по інфраструктурі Шосткинської громади. Мешканців закликали залишатися в укриттях.

Росія атакувала балістикою Україну 31 грудня

Військові поінформували о 07:17 про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, та заявили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Глави ОВА низки областей заявили про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59/69.

О 7:58 тривога поширилася на всю територію України.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Ракети рухалися в напрямку Василькова, а також спостерігається швидкісна ціль на Сумщині.

Згодом у районі Василькова близько 8:00 пролунали вибухи. У Києві також було чутно вибухи.