У Сумській ОВА спростували інформацію про прорив армією РФ кордону

Ситуація на кордоні Сумської області з Росією залишається під контролем ЗСУ. Наразі жодних підтверджень про прорив російських військ немає.

Прорив росіян в Сумську область є фейком

Як повідомили в Сумській ОВА, 10 грудня у мережі з’явилася інформація про нібито прорив російських сил через кордон у Сумській області.

Проте в ОВА наголосили, що ці повідомлення є фейковими. За словами адміністрації, вони поширюються як частина ворожої дезінформації та не мають жодного підтвердження.

Жодних змін у ситуації на кордоні зафіксовано не було. Військові підтверджують, що кордон залишається під повним контролем, — зазначив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх. Поширити

Нагадаємо, уночі 10 грудня DeepState повідомив про просування росіян на Донеччині і Сумщині. На карті DeepState було вказано, що росіяни окупували 1,98 км2 на Сумщині, а також просунулись на території Курської області РФ.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні дії в районах Глибокого та Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки.

Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог вісім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

П’ятдесят одну атаку за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.