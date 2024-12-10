У Сумській ОВА спростували інформацію про прорив армією РФ кордону

Ситуація на кордоні Сумської області з Росією залишається під контролем ЗСУ. Наразі жодних підтверджень про прорив російських військ немає.
Головні тези:
- Інформація про прорив армією РФ кордону у Сумській області є фейком, спростована офіційними джерелами.
- Ситуація на кордоні з Росією залишається під контролем ЗСУ, жодних підтверджень про прорив російських військ немає.
- Українські війська активно відбивають атаки окупантів на різних напрямках, зафіксовано 175 бойових зіткнень за добу.
- Ворожі війська проявляють активність неподалік від населених пунктів та рубежів, але українські військові ефективно стримують просування противника.
Прорив росіян в Сумську область є фейком
Як повідомили в Сумській ОВА, 10 грудня у мережі з’явилася інформація про нібито прорив російських сил через кордон у Сумській області.
Проте в ОВА наголосили, що ці повідомлення є фейковими. За словами адміністрації, вони поширюються як частина ворожої дезінформації та не мають жодного підтвердження.
Нагадаємо, уночі 10 грудня DeepState повідомив про просування росіян на Донеччині і Сумщині. На карті DeepState було вказано, що росіяни окупували 1,98 км2 на Сумщині, а також просунулись на території Курської області РФ.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні дії в районах Глибокого та Вовчанська.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової та Загризового.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки.
Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.
На Торецькому напрямку ворог вісім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки.
П’ятдесят одну атаку за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
Двадцять сім атак противника зупинили наші оборонці в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного на Времівському напрямку.
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