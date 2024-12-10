В Сумской ОВА опровергли информацию о прорыве армией РФ границы

Ситуация на границе Сумской области с Россией остается под контролем ВСУ. Пока никаких подтверждений о прорыве российских войск нет.

Прорыв россиян в Сумскую область является фейком

Как сообщили в Сумской ОВА, 10 декабря в сети появилась информация о якобы прорыве российских сил через границу в Сумской области.

Однако в ОВА подчеркнули, что эти сообщения являются фейковыми. По словам администрации, они распространяются как часть враждебной дезинформации и не подтверждают.

Никаких изменений в ситуации на границе зафиксировано не было. Военные подтверждают, что граница остается под полным контролем, отметил руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх. Поделиться

Напомним, ночью 10 декабря DeepState сообщил о продвижении россиян в Донецкой и Сумской областях. На карте DeepState было указано, что россияне оккупировали 1,98 км2 в Сумской области, а также продвинулись на территории Курской области РФ.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг шесть раз проводил наступательные действия в Глубоком и Волчанском районах.

Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Лозовой и Загрызового.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки.

Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Орехово-Василовки украинские воины остановили на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

Пятьдесят одну атаку за минувшие сутки отразили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Шевченко.