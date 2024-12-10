В Сумской ОВА опровергли информацию о прорыве армией РФ границы

Ситуация на границе Сумской области с Россией остается под контролем ВСУ. Пока никаких подтверждений о прорыве российских войск нет.
Главные тезисы
- Информация о прорыве армией РФ границы в Сумской области является фейком, опровергнутой официальными источниками.
- Ситуация на границе с Россией остается под контролем ВСУ, никаких подтверждений о прорыве российских войск нет.
- Украинские войска активно отбивают атаки окупантов на разных направлениях, зафиксировано 175 боевых столкновений в сутки.
- Вражеские войска проявляют активность неподалеку от населенных пунктов и рубежей, но украинские военные эффективно сдерживают продвижение противника.
Прорыв россиян в Сумскую область является фейком
Как сообщили в Сумской ОВА, 10 декабря в сети появилась информация о якобы прорыве российских сил через границу в Сумской области.
Однако в ОВА подчеркнули, что эти сообщения являются фейковыми. По словам администрации, они распространяются как часть враждебной дезинформации и не подтверждают.
Напомним, ночью 10 декабря DeepState сообщил о продвижении россиян в Донецкой и Сумской областях. На карте DeepState было указано, что россияне оккупировали 1,98 км2 в Сумской области, а также продвинулись на территории Курской области РФ.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.
На Харьковском направлении враг шесть раз проводил наступательные действия в Глубоком и Волчанском районах.
Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Лозовой и Загрызового.
На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки.
Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Орехово-Василовки украинские воины остановили на Краматорском направлении.
На Торецком направлении враг восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки.
Пятьдесят одну атаку за минувшие сутки отразили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Шевченко.
Силы обороны продолжают сдерживать врага в Кураховском направлении.
Двадцать семь атак противника остановили наши защитники в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сухих Ялов, Сторожевого, Нескучного и Благодатного на Времивском направлении.
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