В Сумской ОВА опровергли информацию о прорыве армией РФ границы
Категория
Украина
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В Сумской ОВА опровергли информацию о прорыве армией РФ границы

Сумская ОВА
В Сумской ОВА опровергли информацию о прорыве армией РФ границы
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Ситуация на границе Сумской области с Россией остается под контролем ВСУ. Пока никаких подтверждений о прорыве российских войск нет.

Главные тезисы

  • Информация о прорыве армией РФ границы в Сумской области является фейком, опровергнутой официальными источниками.
  • Ситуация на границе с Россией остается под контролем ВСУ, никаких подтверждений о прорыве российских войск нет.
  • Украинские войска активно отбивают атаки окупантов на разных направлениях, зафиксировано 175 боевых столкновений в сутки.
  • Вражеские войска проявляют активность неподалеку от населенных пунктов и рубежей, но украинские военные эффективно сдерживают продвижение противника.

Прорыв россиян в Сумскую область является фейком

Как сообщили в Сумской ОВА, 10 декабря в сети появилась информация о якобы прорыве российских сил через границу в Сумской области.

Однако в ОВА подчеркнули, что эти сообщения являются фейковыми. По словам администрации, они распространяются как часть враждебной дезинформации и не подтверждают.

Никаких изменений в ситуации на границе зафиксировано не было. Военные подтверждают, что граница остается под полным контролем, отметил руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх.

Напомним, ночью 10 декабря DeepState сообщил о продвижении россиян в Донецкой и Сумской областях. На карте DeepState было указано, что россияне оккупировали 1,98 км2 в Сумской области, а также продвинулись на территории Курской области РФ.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.

  • На Харьковском направлении враг шесть раз проводил наступательные действия в Глубоком и Волчанском районах.

  • Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Лозовой и Загрызового.

  • На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки.

  • Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Орехово-Василовки украинские воины остановили на Краматорском направлении.

  • На Торецком направлении враг восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

Пятьдесят одну атаку за минувшие сутки отразили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Шевченко.

  • Силы обороны продолжают сдерживать врага в Кураховском направлении.

  • Двадцать семь атак противника остановили наши защитники в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сухих Ялов, Сторожевого, Нескучного и Благодатного на Времивском направлении.

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