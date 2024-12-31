Армия РФ атаковала Сумщину — повреждены 12 многоэтажек

31 декабря российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины в Сумской области В результате атаки разрушены несколько объектов, повреждены жилые дома, образовательные учреждения и социальная инфраструктура.

Что известно об атаке РФ по Сумщине

Как отмечается, 31 декабря враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества. Последствия атаки уточняются.

Председатель Шосткинского общества Николай Нога подтвердил разрушение:

уничтожены отдельные объекты инфраструктуры,

повреждено 12 многоэтажных жилых домов,

повреждены 2 образовательных учреждения и другие объекты социальной сферы.

На месте работают аварийно-спасательные подразделения. Убытки и потери уточняются, — отметил Нога. Поделиться

Около 9:00 Сумская ОВА сообщила, что россияне продолжают наносить ракетные удары по инфраструктуре Шосткинского общества. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Россия атаковала баллистикой Украину 31 декабря

Военные проинформировали в 07:17 об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и заявили об угрозе применения авиационных средств поражения.

Главы ОВА ряда областей заявили об угрозе ударов авиационными управляемыми ракетами Х-59/69.

В 7.58 тревога распространилась на всю территорию Украины.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Ракеты двигались в направлении Василькова, а также наблюдается скоростная цель в Сумской области.

Вскоре в районе Василькова около 8:00 прогремели взрывы. В Киеве также были слышны взрывы.