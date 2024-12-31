Россия атакует баллистикой Украину — что известно сейчас
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атакует баллистикой Украину — что известно сейчас

Воздушные Силы ВСУ
Россия атакует баллистикой Украину — что известно сейчас
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31 декабря в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракетных ударов. Воздушная тревога охватила восточные, северные и центральные области, а затем распространилась на всю страну.

Главные тезисы

  • Украина стала свидетелем атаки от России баллистической ракетной системой.
  • Атаки охватили несколько областей, в том числе столицу, вызвав панику среди жителей.
  • Не докладываются о пострадавших, но последствия и ущерб уже ощутим в отдельных районах.
  • В зоне атаки оружие двигалось в направлении разных городов, вызывая страх и тревогу.
  • Местные власти и воздушные силы приняли меры защиты и ведут поиски пострадавших.

Что известно об атаке РФ по Украине

Военные проинформировали в 07:17 об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и заявили об угрозе применения авиационных средств поражения.

Главы ОВА ряда областей заявили об угрозе ударов авиационными управляемыми ракетами Х-59/69.

В 7.58 тревога распространилась на всю территорию Украины.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Ракеты двигались в направлении Василькова, а также наблюдается скоростная цель в Сумской области.

Впоследствии в районе Василькова около 8:00 прогремели взрывы.

Власти Киева подтвердили работу сил ПВО. Жители призвали оставаться в укрытиях и не публиковать фото или видео работы ПВО и мест падения сбитых целей.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

В Киеве обломки рухнули в Дарницком районе. Столицу атаковали дронами и ракетами.

По проверяемой информации, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушение отсутствуют. Информации о пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе.

В Сумской области россияне ракетой ударили по инфраструктуре Шосткинского общества.

По состоянию на 08:30, информация о пострадавших не поступала. Однако последствия атаки россиян уточняются.

Заметим, что незадолго до взрывов в Шостке Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении города.

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