Россия использовала новую тактику при массированной ракетно-дроновой атаке Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия использовала новую тактику при массированной ракетно-дроновой атаке Украины

Ministry of Defence
Ракета
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В разведке Великобритании был проведен анализ недавней массовой ракетно-дроновой атаки по Украине, которая состоялась в ночь с 12 на 13 декабря и свидетельствует о применении новой тактики со стороны РФ.

Главные тезисы

  • Россия применила новую тактику ракетно-дроновой атаки на Украину, включая комбинированные удары авиации, ракет и беспилотников.
  • Атака на объекты критической инфраструктуры и промышленности Украины показывает изменение стратегии России на более крупные, но менее частые удары.
  • Массированная атака 12-13 декабря была одной из самых масштабных, включая запуск около 90 ракет и более 180 беспилотников.
  • Силы ПВО Украины смогли сбить значительное количество ракет и беспилотников, предотвращая значительные потери.

РФ применила новую тактику ракетно-дроновой атаки против Украины

В этой атаке Россия применила комплексную многовекторную стратегию. Удары осуществлялись с участием дальней и тактической авиации, включая самолеты, запускавшие различные типы крылатых и баллистических ракет.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Атака также включала в себя поддержку со стороны наземных систем: крылатые ракеты SAGARIS были запущены силами Черноморского флота, а беспилотники одностороннего поражения (OWA UAS) использовались для массовых пусков. Всего в этой операции было вовлечено около 90 ракет и по меньшей мере 180 беспилотников.

С августа 2024 года Россия, по данным разведки, изменила стратегию, проводя большие, менее частые удары вместо частых менее масштабных атак, типичных в начале года.

Новая атака 12-13 декабря была нацелена на объекты критической национальной инфраструктуры и промышленности Украины, а также должна была подавить украинскую противовоздушную оборону большим количеством беспилотников.

Однако Россия сохраняет способность и запасы, чтобы разрешить использовать такие средства в меньшем количестве, как карательное мероприятие, с небольшим предупреждением или вообще без него.

Атака РФ

Новая массированная атака РФ на Украину

12-13 декабря страна-агрессорка Россия нанесла один из самых масштабных ударов по энергетике Украины. Силы ПВО уже озвучили результаты своей работы.

Атаку армия РФ начала еще в 14:00 12 декабря — в целом она продолжалась до 10:00 13 декабря.

Враг в очередной раз прибег к комбинированному воздушному нападению на Украину ракетами разных типов и ударными дронами.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника — 94 ракеты и 193 БпЛА, а именно:

  • 4 аэробалистических ракеты Х-47М2 «Кинжал» из истребителей МиГ-31К, район пусков — Тамбовская обл.;

  • 2 баллистические ракеты «Искандер-М», район пусков — Брянская обл., ТОТ Крыма;

  • 1 баллистическая ракета KN-23, район пусков — Брянская обл.;

  • 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков — Волгоградская обл.;

  • 24 крылатых ракет «Калибр», район пусков акватория Черного моря;

  • 7 крылатых ракет «Искандер-К», район пусков — Воронежская, Ростовская обл.;

  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушное пространство над ТОТ Луганской обл.;

  • 193 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово — РФ.

Совместными усилиями силам ПВО удалось сбить:

  • 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/«Калибр»/«Искандер-К»;

  • 1 баллистической ракеты "Искандер-М";

  • 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

  • 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локационно потеряны), пять вернулись в Россию, еще один — в Беларусь.

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