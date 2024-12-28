Росія використала нову тактику при масованій ракетно-дроновій атаці України

У розвідці Великої Британії провели аналіз нещодавньої масової ракетно-дронової атаки по Україні, яка відбулася в ніч з 12 на 13 грудня й свідчить про застосування нової тактики з боку РФ.

РФ застосувала нову тактику ракетно-дронової атаки проти України

У цій атаці Росія застосувала комплексну багатовекторну стратегію. Удари здійснювалися за участю дальньої й тактичної авіації, включно з літаками, що запускали різні типи крилатих і балістичних ракет.

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Атака також включала підтримку з боку наземних систем: крилаті ракети SAGARIS були запущені силами Чорноморського флоту, а безпілотники одностороннього ураження (OWA UAS) використовувалися для масових пусків. Усього в цій операції було залучено приблизно 90 ракет і щонайменше 180 безпілотників.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 28 December 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mRK0lNQuNE#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cNlQEXKYVl — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 28, 2024

З серпня 2024 року Росія, за даними розвідки, змінила стратегію, проводячи великі, менш часті удари замість частих менш масштабних атак, які були типовими на початку року.

Нова атака 12-13 грудня була націлена на об'єкти критичної національної інфраструктури і промисловості України, а також повинна була придушити українську протиповітряну оборону великою кількістю безпілотників.

Однак Росія зберігає здатність і запаси, щоб дозволити використовувати такі засоби в меншій кількості, як каральний захід, з невеликим попередженням або взагалі без нього. Поширити

Атака РФ

Нова масована атака РФ на Україну

12-13 грудня країна-агресорка Росія здійснила один із найбільш масштабних ударів по енергетиці України. Сили ППО уже озвучили результати своєї роботи.

Атаку армія РФ розпочала ще о 14:00 12 грудня — загалом вона тривала до 10:00 13 грудня.

Ворог вкотре вдався до комбінованого повітряного нападу на Україну ракетами різних типів та ударними дронами

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА, а саме:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К, район пусків — Тамбовська обл.;

2 балістичні ракети «Іскандер-М», район пусків — Брянська обл., ТОТ Криму;

1 балістична ракета KN-23, район пусків — Брянська обл.;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл.;

24 крилатих ракет «Калібр», район пусків акваторія Чорного моря;

7 крилатих ракет «Іскандер-К», район пусків — Воронезька, Ростовська обл.;

1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської обл.;

193 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово — РФ.

Спільними зусиллями силам ППО вдалося збити: