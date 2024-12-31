Росія атакує балістикою Україну — що відомо наразі

31 грудня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів. Повітряна тривога охопила східні, північні та центральні області, а згодом поширилася на всю країну.

Що відомо про атаку РФ по Україні

Військові поінформували о 07:17 про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, та заявили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Глави ОВА низки областей заявили про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59/69.

О 7:58 тривога поширилася на всю територію України.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Ракети рухалися в напрямку Василькова, а також спостерігається швидкісна ціль на Сумщині.

Згодом у районі Василькова близько 8:00 пролунали вибухи. У Києві також було чутно вибухи.

Влада Києва підтвердила роботу сил ППО. Мешканців закликали залишатися в укриттях та не публікувати фото чи відео роботи ППО та місць падіння збитих цілей.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

У Києві уламки впали в Дарницькому районі. Столицю атакували дронами й ракетами.

За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило, додали в пресслужбі.

На Сумщині росіяни ракетою вдарили по інфраструктурі Шосткинської громади.

Станом на 08:30 інформація про постраждалих не надходила. Однак наслідки атаки росіян уточнюються.

Зауважимо, що незадовго до вибухів у Шостці Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.