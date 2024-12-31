Росія атакує балістикою Україну — що відомо наразі

31 грудня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів. Повітряна тривога охопила східні, північні та центральні області, а згодом поширилася на всю країну.
Головні тези:
- Україна стала свідком атаки від Росії балістичною ракетною системою.
- Атаки охопили декілька областей, у тому числі столицю, спричинивши паніку серед мешканців.
- Не доповідаються про потерпілих, але наслідки та збитки вже відчутні в окремих районах.
- У зоні атаки зброя рухалася в напрямку різних міст, викликаючи страх і тривогу.
- Місцеві владні структури та повітряні сили прийняли заходи захисту та ведуть пошуки постраждалих.
Що відомо про атаку РФ по Україні
Військові поінформували о 07:17 про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, та заявили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Глави ОВА низки областей заявили про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59/69.
О 7:58 тривога поширилася на всю територію України.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Ракети рухалися в напрямку Василькова, а також спостерігається швидкісна ціль на Сумщині.
Згодом у районі Василькова близько 8:00 пролунали вибухи. У Києві також було чутно вибухи.
Влада Києва підтвердила роботу сил ППО. Мешканців закликали залишатися в укриттях та не публікувати фото чи відео роботи ППО та місць падіння збитих цілей.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну
У Києві уламки впали в Дарницькому районі. Столицю атакували дронами й ракетами.
За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило, додали в пресслужбі.
На Сумщині росіяни ракетою вдарили по інфраструктурі Шосткинської громади.
Станом на 08:30 інформація про постраждалих не надходила. Однак наслідки атаки росіян уточнюються.
Зауважимо, що незадовго до вибухів у Шостці Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-