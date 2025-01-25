За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова, злочинна армія РФ дронами атакувала два житлових района міста, влучивши у об'єкти критичної інфраструктури.

Що відомо про наслідки дронової атаки армії РФ по Харкову

Окупанти вдарили безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова, — зазначив Синєгубов. Поширити

За словами Терехова, удар ворожих безпілотників прийшовся на Холодногірський район.

Ще один удар ворожого безпілотника був зафіксований у Шевченківському районі.

За попередньою інформацією є постраждалі люди та автівки. На місці прильоту пожежа, — повідомив Терехов. Поширити

Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням.

Наші фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у домівки харківʼян. Також можливі повторні удари по місту — будьте обережні, — додав мер міста. Поширити

Пізніше стало відомо про атаку БпЛа злочинної армії РФ по Київському району міста.

Що відомо про наслідки попередніх дронових атак армії РФ по Україні

Черкаси і область цієї ночі зазнали ворожої повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Внаслідок російського обстрілу є часткове знеструмлення, зокрема жителів обласного центру.

За словами керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, ворог цілив по об’єктах критичної інфраструктури.

Окрім цього, за інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки безпілотників на Київщині пошкоджено 9-поверховий будинок та виробниче приміщення.