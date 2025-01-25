Армія РФ атакувала Харків. У місті проблеми зі світлом та водою
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Харків. У місті проблеми зі світлом та водою

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Наслідки удару армії РФ по Харкову

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова, злочинна армія РФ дронами атакувала два житлових района міста, влучивши у об'єкти критичної інфраструктури. 

Головні тези:

  • Злочинна армія РФ атакувала Харків дронами, влучивши у об'єкти критичної інфраструктури, що спричинило проблеми зі світлом та водою.
  • Атака БпЛа злочинної армії РФ також була зафіксована в Київському районі Харкова, що призвело до пошкодження будинків та автівок.

Що відомо про наслідки дронової атаки армії РФ по Харкову

Окупанти вдарили безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова, — зазначив Синєгубов.

За словами Терехова, удар ворожих безпілотників прийшовся на Холодногірський район.

Ще один удар ворожого безпілотника був зафіксований у Шевченківському районі.

За попередньою інформацією є постраждалі люди та автівки. На місці прильоту пожежа, — повідомив Терехов.

Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням.

Наші фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у домівки харківʼян. Також можливі повторні удари по місту — будьте обережні, — додав мер міста.

Пізніше стало відомо про атаку БпЛа злочинної армії РФ по Київському району міста.

Що відомо про наслідки попередніх дронових атак армії РФ по Україні

Черкаси і область цієї ночі зазнали ворожої повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Внаслідок російського обстрілу є часткове знеструмлення, зокрема жителів обласного центру.

За словами керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, ворог цілив по об’єктах критичної інфраструктури.

Окрім цього, за інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки безпілотників на Київщині пошкоджено 9-поверховий будинок та виробниче приміщення.

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