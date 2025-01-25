За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова, злочинна армія РФ дронами атакувала два житлових района міста, влучивши у об'єкти критичної інфраструктури.
Головні тези:
- Злочинна армія РФ атакувала Харків дронами, влучивши у об'єкти критичної інфраструктури, що спричинило проблеми зі світлом та водою.
- Атака БпЛа злочинної армії РФ також була зафіксована в Київському районі Харкова, що призвело до пошкодження будинків та автівок.
Що відомо про наслідки дронової атаки армії РФ по Харкову
За словами Терехова, удар ворожих безпілотників прийшовся на Холодногірський район.
Ще один удар ворожого безпілотника був зафіксований у Шевченківському районі.
Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням.
Пізніше стало відомо про атаку БпЛа злочинної армії РФ по Київському району міста.
Що відомо про наслідки попередніх дронових атак армії РФ по Україні
Черкаси і область цієї ночі зазнали ворожої повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Внаслідок російського обстрілу є часткове знеструмлення, зокрема жителів обласного центру.
За словами керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, ворог цілив по об’єктах критичної інфраструктури.
Окрім цього, за інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки безпілотників на Київщині пошкоджено 9-поверховий будинок та виробниче приміщення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-