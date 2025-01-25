По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова, преступная армия РФ дронами атаковала два жилых района города, попав в объекты критической инфраструктуры.

Что известно о последствиях дроновой атаки армии РФ по Харькову

Оккупанты ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова, — отметил Синегубов. Поделиться

По словам Терехова, удар вражеских беспилотников пришелся на Холодногорский район.

Еще один удар вражеского беспилотника зафиксирован в Шевченковском районе.

По предварительной информации, есть пострадавшие люди и автомобили. На месте прилета пожар, — сообщил Терехов. Поделиться

В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением.

Наши специалисты уже работают над возобновлением подачи услуг в дома харьковчан. Также возможны повторные удары по городу — будьте осторожны, — добавил мэр города. Поделиться

Позже стало известно об атаке БПЛа преступной армии РФ по Киевскому району города.

Что известно о последствиях предварительных дроновых атак армии РФ по Украине

Черкассы и область этой ночью подверглись враждебной воздушной атаке с применением беспилотников. В результате российского обстрела есть частичное обесточивание, в том числе жителей областного центра.

По словам руководителя Черкасской ОВ Игоря Табурца, враг целил по объектам критической инфраструктуры.

Кроме этого, по информации ГСЧС, в результате вражеской атаки беспилотников в Киевской области повреждены 9-этажное здание и производственное помещение.