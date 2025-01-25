По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова, преступная армия РФ дронами атаковала два жилых района города, попав в объекты критической инфраструктуры.
Главные тезисы
- Преступная армия РФ дронами атаковала жилые районы в Харькове, поразив критическую инфраструктуру, вызвав проблемы с электричеством и водоснабжением.
- В Харькове зафиксирован ущерб домам и автомобилям в результате атаки БПЛа армии РФ.
- Предварительные данные о пострадавших людях и автомобилях в результате воздушных атак на Харьков.
Что известно о последствиях дроновой атаки армии РФ по Харькову
По словам Терехова, удар вражеских беспилотников пришелся на Холодногорский район.
Еще один удар вражеского беспилотника зафиксирован в Шевченковском районе.
В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением.
Позже стало известно об атаке БПЛа преступной армии РФ по Киевскому району города.
Что известно о последствиях предварительных дроновых атак армии РФ по Украине
Черкассы и область этой ночью подверглись враждебной воздушной атаке с применением беспилотников. В результате российского обстрела есть частичное обесточивание, в том числе жителей областного центра.
По словам руководителя Черкасской ОВ Игоря Табурца, враг целил по объектам критической инфраструктуры.
Кроме этого, по информации ГСЧС, в результате вражеской атаки беспилотников в Киевской области повреждены 9-этажное здание и производственное помещение.
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