Армия РФ атаковала Харьков. В городе проблемы со светом и водой
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Харьков. В городе проблемы со светом и водой

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Последствия удара армии РФ по Харькову
Читати українською

По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова, преступная армия РФ дронами атаковала два жилых района города, попав в объекты критической инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Преступная армия РФ дронами атаковала жилые районы в Харькове, поразив критическую инфраструктуру, вызвав проблемы с электричеством и водоснабжением.
  • В Харькове зафиксирован ущерб домам и автомобилям в результате атаки БПЛа армии РФ.
  • Предварительные данные о пострадавших людях и автомобилях в результате воздушных атак на Харьков.

Что известно о последствиях дроновой атаки армии РФ по Харькову

Оккупанты ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова, — отметил Синегубов.

По словам Терехова, удар вражеских беспилотников пришелся на Холодногорский район.

Еще один удар вражеского беспилотника зафиксирован в Шевченковском районе.

По предварительной информации, есть пострадавшие люди и автомобили. На месте прилета пожар, — сообщил Терехов.

В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением.

Наши специалисты уже работают над возобновлением подачи услуг в дома харьковчан. Также возможны повторные удары по городу — будьте осторожны, — добавил мэр города.

Позже стало известно об атаке БПЛа преступной армии РФ по Киевскому району города.

Что известно о последствиях предварительных дроновых атак армии РФ по Украине

Черкассы и область этой ночью подверглись враждебной воздушной атаке с применением беспилотников. В результате российского обстрела есть частичное обесточивание, в том числе жителей областного центра.

По словам руководителя Черкасской ОВ Игоря Табурца, враг целил по объектам критической инфраструктуры.

Кроме этого, по информации ГСЧС, в результате вражеской атаки беспилотников в Киевской области повреждены 9-этажное здание и производственное помещение.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Харьковской области ВСУ уничтожили почти 20 оккупантов РФ во время штурма — видео
Генштаб ВСУ
техника
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские захватчики разрушили некоторые позиции ВСУ в Харьковской области
ОСГВ "Хортица"
танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Харьков БпЛА "Молния" — есть раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Молния

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?