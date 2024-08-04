Армія РФ атакувала залізницю в Полтавській області — низка потягів затримуються

4 серпня російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Внаслідок цього затримуються потяги Харківського напрямку.

Що відомо про обстріл Росією залізниці

Як зазначається, внаслідок обстрілу у Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками Поширити

Також через обстріл було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо.

Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених, — додали в компанії. Поширити

Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.

Росія атакувала Україну 4 серпня

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, 4 серпня силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних сил — збито п'ять дронів типу "Shahed-131/136".

Їх збили у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Проте крім дронів противник атакував Україну ракетами.

Зокрема, ворог завдав удару двома зенітними ракетами С-300 по Харківській області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області — по Полтавській області.