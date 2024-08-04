Армія РФ атакувала залізницю в Полтавській області — низка потягів затримуються
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала залізницю в Полтавській області — низка потягів затримуються

Армія РФ атакувала залізницю в Полтавській області — низка потягів затримуються
Джерело:  Укрзалізниця

4 серпня російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Внаслідок цього затримуються потяги Харківського напрямку.

Головні тези:

 

  • У результаті обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру, включаючи колії та контактну мережу.
  • Відновлювальні роботи швидко проведено, частину поїздів пропущено з резервними тепловозами, енергопостачання майже повністю відновлено.
  • Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України збито п'ять дронів типу “Shahed-131/136”, а також ворог завдав удари ракетами в різних областях України.

Що відомо про обстріл Росією залізниці

Як зазначається, внаслідок обстрілу у Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками

Також через обстріл було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо.

Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених, — додали в компанії.

Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.

Росія атакувала Україну 4 серпня

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, 4 серпня силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних сил — збито п'ять дронів типу "Shahed-131/136".

Їх збили у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Проте крім дронів противник атакував Україну ракетами.

Зокрема, ворог завдав удару двома зенітними ракетами С-300 по Харківській області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області — по Полтавській області.

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