Армія РФ атакувала залізницю в Полтавській області — низка потягів затримуються

4 серпня російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Внаслідок цього затримуються потяги Харківського напрямку.
Головні тези:
- У результаті обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру, включаючи колії та контактну мережу.
- Відновлювальні роботи швидко проведено, частину поїздів пропущено з резервними тепловозами, енергопостачання майже повністю відновлено.
- Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України збито п'ять дронів типу “Shahed-131/136”, а також ворог завдав удари ракетами в різних областях України.
Що відомо про обстріл Росією залізниці
Як зазначається, внаслідок обстрілу у Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру.
Також через обстріл було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо.
Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.
Росія атакувала Україну 4 серпня
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, 4 серпня силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних сил — збито п'ять дронів типу "Shahed-131/136".
Їх збили у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Проте крім дронів противник атакував Україну ракетами.
Зокрема, ворог завдав удару двома зенітними ракетами С-300 по Харківській області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області — по Полтавській області.
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