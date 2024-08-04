Армия РФ атаковала железную дорогу в Полтавской области — ряд поездов задерживаются
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала железную дорогу в Полтавской области — ряд поездов задерживаются

Армия РФ атаковала железную дорогу в Полтавской области — ряд поездов задерживаются
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Источник:  Укрзалізниця

4 августа российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области. В результате задерживаются поезда Харьковского направления.

Главные тезисы

 

  • Обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру, включая колеи и контактную сеть.
  • Специалисты уже провели восстановительные работы, часть поездов восстановили и возобновили движение.
  • К счастью, в результате обстрела не было жертв и раненых, железнодорожники активно организовывают дальнейшие поездки пассажиров.
  • Российские войска также атаковали Украину с помощью дронов и ракет, что привело к обострению военной ситуации в регионе.

Что известно об обстреле Россией железной дороги

Как отмечается, в результате обстрела в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура.

Ряд поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками

Также из-за обстрелов были повреждены колеи, контактная сеть, опоры и т.д.

Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущена с резервными тепловозами, а уже практически полностью возобновлена и энергоснабжение. К счастью, обошлось без жертв и раненых, добавили в компании.

Также железнодорожники собирают информацию о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие поездки.

Россия атаковала Украину 4 августа

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, 4 августа силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных сил — сбиты пять дронов типа "Shahed-131/136".

Их сбили в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Однако кроме дронов противник атаковал Украину ракетами.

В частности, враг нанес удар двумя зенитными ракетами С-300 по Харьковской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области — по Полтавской области.

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