Армия РФ атаковала железную дорогу в Полтавской области — ряд поездов задерживаются

4 августа российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области. В результате задерживаются поезда Харьковского направления.

Что известно об обстреле Россией железной дороги

Как отмечается, в результате обстрела в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура.

Ряд поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками Поделиться

Также из-за обстрелов были повреждены колеи, контактная сеть, опоры и т.д.

Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущена с резервными тепловозами, а уже практически полностью возобновлена и энергоснабжение. К счастью, обошлось без жертв и раненых, добавили в компании. Поделиться

Также железнодорожники собирают информацию о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие поездки.

Россия атаковала Украину 4 августа

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, 4 августа силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных сил — сбиты пять дронов типа "Shahed-131/136".

Их сбили в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Однако кроме дронов противник атаковал Украину ракетами.

В частности, враг нанес удар двумя зенитными ракетами С-300 по Харьковской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области — по Полтавской области.