Армия РФ атаковала железную дорогу в Полтавской области — ряд поездов задерживаются

4 августа российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области. В результате задерживаются поезда Харьковского направления.
Главные тезисы
- Обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру, включая колеи и контактную сеть.
- Специалисты уже провели восстановительные работы, часть поездов восстановили и возобновили движение.
- К счастью, в результате обстрела не было жертв и раненых, железнодорожники активно организовывают дальнейшие поездки пассажиров.
- Российские войска также атаковали Украину с помощью дронов и ракет, что привело к обострению военной ситуации в регионе.
Что известно об обстреле Россией железной дороги
Как отмечается, в результате обстрела в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура.
Также из-за обстрелов были повреждены колеи, контактная сеть, опоры и т.д.
Также железнодорожники собирают информацию о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие поездки.
Россия атаковала Украину 4 августа
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, 4 августа силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных сил — сбиты пять дронов типа "Shahed-131/136".
Их сбили в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.
Однако кроме дронов противник атаковал Украину ракетами.
В частности, враг нанес удар двумя зенитными ракетами С-300 по Харьковской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области — по Полтавской области.
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