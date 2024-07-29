За інформацією представників ОТУ “Харків”, злочинна армія РФ готує нові штурмові групи для продовження наступальних дій поблизу Глибокого на Харківщині.
Головні тези:
- Армія РФ готує нові штурмові групи для продовження наступу на Харківщині, підсилюючи свої позиції та проводячи розвідку маршрутів висування.
- Російські окупанти протягом доюи на Харківщині втратили 136 солдатів та 53 одиниці бойової техніки та озброєння.
- Українські військові підтверджують активні бойові дії проти російських окупантів на Харківщині та підкреслюють успішне стримування противника.
- Російська армія витрачає значні ресурси на посилення наступу на Харківщині, втрачаючи резерви та зазнавши шалених втрат в живій силі та техніці.
- Українські військові підтверджують стійкість своїх позицій на Харківщині та ефективну оборону, не дозволяючи противнику досягнути бажаних результатів.
Що відомо про ситуацію на Харківщині
Українські військові підкреслюють, що протягом минулої доби російські окупанти на Харківщині втратили 136 солдатів та 53 одиниці бойової техніки та озброєння.
Зокрема, серед них танк, 16 артсистем, 10 автівок, 5 одиниць спецтехніки та 21 БпЛА.
Що ще військові кажуть про ситуацію на Харківщині
За словами командира батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОМБ ім. кошового отамана Івана Сірка Юрія Федоренка в ефірі "Еспресо", активні бойові дії проти російських окупантів на Харківщині тривають.
Федоренко зазначив, що ворог зазнає шалених втрат, однак продовжує тиснути.
Він зазначив, що російські окупанти відправляють в атаки навіть механіків, кухарів та інших військових, які мають займатись тиловим забезпеченням.
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