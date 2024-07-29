Якщо казати про відтинок саме Стрілеча - Липці, подивитись і населений пункт Глибоке, - точаться активні бойові дії. Сказати про те, що противник повною мірою заволодів населеним пунктом, не варто, тому що деякі позиції є перехідні з рук в руки. Противник проявляє достатньо потужний тиск і також, додатково до того, високу динаміку бойових дій. Що це значить? Що попри ті втрати, які в нього є, вони в нього дійсно шалені в живій силі, в техніці, яку він застосовує, противник залучає резерви, шукає спроможності для того, щоб постійно тримати градус, постійно штурмувати, - підкреслює військовий.