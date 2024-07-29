Армія РФ готує нові підрозділи для посилення наступу на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ готує нові підрозділи для посилення наступу на Харківщині

Бронетехніка ЗСУ
Джерело:  online.ua

За інформацією представників ОТУ “Харків”, злочинна армія РФ готує нові штурмові групи для продовження наступальних дій поблизу Глибокого на Харківщині. 

Головні тези:

  • Армія РФ готує нові штурмові групи для продовження наступу на Харківщині, підсилюючи свої позиції та проводячи розвідку маршрутів висування.
  • Російські окупанти протягом доюи на Харківщині втратили 136 солдатів та 53 одиниці бойової техніки та озброєння.
  • Українські військові підтверджують активні бойові дії проти російських окупантів на Харківщині та підкреслюють успішне стримування противника.
  • Російська армія витрачає значні ресурси на посилення наступу на Харківщині, втрачаючи резерви та зазнавши шалених втрат в живій силі та техніці.
  • Українські військові підтверджують стійкість своїх позицій на Харківщині та ефективну оборону, не дозволяючи противнику досягнути бажаних результатів.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Ворог посилив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА на Харківському напрямку. Так, у районі Сотницького Козачка окупанти посилюють пости бойової охорони на власній території. Водночас поблизу Глибокого армія РФ готується до наступальних дій штурмових груп, поповнюючи запаси і намагаючись доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат особового складу, а також проводять розвідку маршрутів висування. Під час ротації росіяни замінили підрозділи в районі населеного пункту Гатище, - зазначають в ОТУ “Харків”.

Армія РФ готується до посилення наступу на Харківщині і зазнає втрат
Військовий ЗСУ

Українські військові підкреслюють, що протягом минулої доби російські окупанти на Харківщині втратили 136 солдатів та 53 одиниці бойової техніки та озброєння.

Зокрема, серед них танк, 16 артсистем, 10 автівок, 5 одиниць спецтехніки та 21 БпЛА.

Що ще військові кажуть про ситуацію на Харківщині

За словами командира батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОМБ ім. кошового отамана Івана Сірка Юрія Федоренка в ефірі "Еспресо", активні бойові дії проти російських окупантів на Харківщині тривають.

Федоренко зазначив, що ворог зазнає шалених втрат, однак продовжує тиснути.

Якщо казати про відтинок саме Стрілеча - Липці, подивитись і населений пункт Глибоке, - точаться активні бойові дії. Сказати про те, що противник повною мірою заволодів населеним пунктом, не варто, тому що деякі позиції є перехідні з рук в руки. Противник проявляє достатньо потужний тиск і також, додатково до того, високу динаміку бойових дій. Що це значить? Що попри ті втрати, які в нього є, вони в нього дійсно шалені в живій силі, в техніці, яку він застосовує, противник залучає резерви, шукає спроможності для того, щоб постійно тримати градус, постійно штурмувати, - підкреслює військовий.

Він зазначив, що російські окупанти відправляють в атаки навіть механіків, кухарів та інших військових, які мають займатись тиловим забезпеченням.

Сказати про те, що у противника є бодай якісь значні тактичні успіхи на полі бою, не варто. Позиції, які є в Сил оборони, в більшій частині залишаються за нами. Попри те, що противник активно б'є по передових позиціях, зокрема застосовує й свою авіацію з керованими бомбами дуже високоінтенсивно, все одно це не дає йому бажаних результатів, - додає Федоренко.

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