Если говорить об отрезке именно Стрелеча - Липцы, посмотреть и населенный пункт Глубокое, - ведутся активные боевые действия. Сказать о том, что противник в полной мере завладел населенным пунктом, не стоит, потому что некоторые позиции переходны из рук в руки. Противник оказывает достаточно мощное давление и также, вдобавок, высокую динамику боевых действий. Что это значит? Что, несмотря на те потери, которые у него есть, они у него действительно безумны в живой силе, в технике, которую он применяет, противник привлекает резервы, ищет способности для того, чтобы постоянно держать градус, постоянно штурмовать, - подчеркивает военный.