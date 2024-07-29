По информации представителей ОТГ "Харьков", преступная армия РФ готовит новые штурмовые группы для продолжения наступательных действий вблизи Глубокого Харьковской области.
Главные тезисы
- Армия РФ готовит новые штурмовые группы для усиления наступления на Харьковщине, проводя разведку маршрутов выдвижения.
- Украинские военные успешно сдерживают противника на Харьковщине, не позволяя ему достичь желаемых результатов.
- Российские оккупанты на Харьковщине терпят значительные потери в живой силе и технике, несмотря на активные боевые действия.
- Российская армия направляет ресурсы на усиление наступления, однако украинские военные подчеркивают устойчивость своих позиций и эффективную оборону в Харьковской области.
- Военный БПЛА 'Ахиллес' подтверждает активные боевые действия против российских оккупантов в Харьковской области, отмечая высокую динамику боевых действий и неудачи противника на поле боя.
Что известно о ситуации на Харьковщине
Украинские военные подчеркивают, что за прошедшие сутки российские оккупанты на Харьковщине потеряли 136 солдат и 53 единицы боевой техники и вооружения.
В частности, среди них танк, 16 артсистем, 10 автомобилей, 5 единиц спецтехники и 21 БпЛА.
Что еще военные говорят о ситуации на Харьковщине
По словам командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОМБ им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрия Федоренко в эфире "Эспрессо", активные боевые действия против российских оккупантов в Харьковской области продолжаются.
Федоренко отметил, что враг несет бешеные потери, однако продолжает давить.
Он отметил, что российские оккупанты отправляют в атаки даже механиков, поваров и других военных, которые должны заниматься тыловым обеспечением.
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