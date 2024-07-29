Армия РФ готовит новые подразделения для усиления наступления на Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ готовит новые подразделения для усиления наступления на Харьковщине

Бронетехника ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации представителей ОТГ "Харьков", преступная армия РФ готовит новые штурмовые группы для продолжения наступательных действий вблизи Глубокого Харьковской области.

Главные тезисы

  • Армия РФ готовит новые штурмовые группы для усиления наступления на Харьковщине, проводя разведку маршрутов выдвижения.
  • Украинские военные успешно сдерживают противника на Харьковщине, не позволяя ему достичь желаемых результатов.
  • Российские оккупанты на Харьковщине терпят значительные потери в живой силе и технике, несмотря на активные боевые действия.
  • Российская армия направляет ресурсы на усиление наступления, однако украинские военные подчеркивают устойчивость своих позиций и эффективную оборону в Харьковской области.
  • Военный БПЛА 'Ахиллес' подтверждает активные боевые действия против российских оккупантов в Харьковской области, отмечая высокую динамику боевых действий и неудачи противника на поле боя.

Что известно о ситуации на Харьковщине

Враг усилил воздушную разведку с применением БПЛА в Харьковском направлении. Так, в районе Сотницкого Казачка кафиры усиливают посты боевой охраны на собственной территории. В то же время вблизи Глубокого армия РФ готовится к наступательным действиям штурмовых групп, пополняя запасы и пытаясь доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава, а также проводят разведку маршрутов выдвижения. Во время ротации россияне заменили подразделения в районе населенного пункта Гатище, отмечают в ОТУ "Харьков".

Армия РФ готовится к усилению наступления на Харьковщине и терпит потери
Военный ВСУ

Украинские военные подчеркивают, что за прошедшие сутки российские оккупанты на Харьковщине потеряли 136 солдат и 53 единицы боевой техники и вооружения.

В частности, среди них танк, 16 артсистем, 10 автомобилей, 5 единиц спецтехники и 21 БпЛА.

Что еще военные говорят о ситуации на Харьковщине

По словам командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОМБ им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрия Федоренко в эфире "Эспрессо", активные боевые действия против российских оккупантов в Харьковской области продолжаются.

Федоренко отметил, что враг несет бешеные потери, однако продолжает давить.

Если говорить об отрезке именно Стрелеча - Липцы, посмотреть и населенный пункт Глубокое, - ведутся активные боевые действия. Сказать о том, что противник в полной мере завладел населенным пунктом, не стоит, потому что некоторые позиции переходны из рук в руки. Противник оказывает достаточно мощное давление и также, вдобавок, высокую динамику боевых действий. Что это значит? Что, несмотря на те потери, которые у него есть, они у него действительно безумны в живой силе, в технике, которую он применяет, противник привлекает резервы, ищет способности для того, чтобы постоянно держать градус, постоянно штурмовать, - подчеркивает военный.

Он отметил, что российские оккупанты отправляют в атаки даже механиков, поваров и других военных, которые должны заниматься тыловым обеспечением.

Сказать о том, что у противника есть хоть какие-нибудь значительные тактические успехи на поле боя, не стоит. Позиции, существующие в Сил обороны, в большей части остаются за нами. Несмотря на то, что противник активно бьет по передовым позициям, в частности, применяет и свою авиацию с управляемыми бомбами очень высокоинтенсивно, все равно это не дает ему желаемых результатов, - добавляет Федоренко.

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