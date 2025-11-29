Видання The Telegraph звертає увагу на те, що російське військове командування дедалі частіше кидає у бій окупантів без захисних касок і бронежилетів. Це вказує на те, що армія РФ зневажає власних солдатів, а також не може оперативно вирішувати усі свої проблеми.
Головні тези:
- Явище “одноразових" солдатів у російській армії вказує на серйозні проблеми в управлінні військами та постачанні ресурсів.
- Особливо ситуація загострилася саме в 2025 році.
Феномен “одноразових” солдатів у армії РФ
З заявою з цього приводу виступив заступник командира 2-го механізованого батальйону 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ігор Комок.
За його словами, описану російську “тактику” боїв можна вважати дійсно новою тенденцію, адже у 2024 році таких випадків ніхто не фіксував.
Коментар також дав Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва.
Він звернув увагу на те, що це "досить часте явище" — бачити солдатів без захисного спорядження.
Що важливо розуміти, головною причиною є колосальні втрати російської армії, які призвели до нестачі постачання, зброї та боєприпасів.
Жмайло також наголосив, що більшість російських штурмових військ розглядаються як "одноразові", отримують низькоякісне спорядження і підготовку.
