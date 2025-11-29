Армія РФ кидає на штурми "одноразових" солдатів
Армія РФ кидає на штурми "одноразових" солдатів

армія РФ
Джерело:  The Telegraph

Видання The Telegraph звертає увагу на те, що російське військове командування дедалі частіше кидає у бій окупантів без захисних касок і бронежилетів. Це вказує на те, що армія РФ зневажає власних солдатів, а також не може оперативно вирішувати усі свої проблеми.

Головні тези:

  • Явище “одноразових" солдатів у російській армії вказує на серйозні проблеми в управлінні військами та постачанні ресурсів.
  • Особливо ситуація загострилася саме в 2025 році.

Феномен “одноразових” солдатів у армії РФ

З заявою з цього приводу виступив заступник командира 2-го механізованого батальйону 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ігор Комок.

За його словами, описану російську “тактику” боїв можна вважати дійсно новою тенденцію, адже у 2024 році таких випадків ніхто не фіксував.

Каски були тільки в чотирьох групах з останніх 20… Тобто, це не поодинокі випадки, — заявив Комок.

Коментар також дав Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва.

Він звернув увагу на те, що це "досить часте явище" — бачити солдатів без захисного спорядження.

Що важливо розуміти, головною причиною є колосальні втрати російської армії, які призвели до нестачі постачання, зброї та боєприпасів.

Жмайло також наголосив, що більшість російських штурмових військ розглядаються як "одноразові", отримують низькоякісне спорядження і підготовку.

